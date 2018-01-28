“نفط البصرة” قادرة على تسلّم حقل مجنون ورفع إنتاجه الى مليون برميل يوميا

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكد مدير قسم تطوير حقل مجنون النفطي، ضياء شاكر اللعيبي، أمس الأحد، أن الملاكات الهندسية والفنية قادرة على تسلم الحقل بعد انسحاب شركة شل الاستثمارية العالمية منه وبالتنسيق مع الشركة التي تقدم الدعم والمساعدة لتمكين ملاكات شركة نفط البصرة من تسلمه بشكل آمن وتشغيله حسب المعايير العالمية.

وقال اللعيبي في مؤتمر صحفي عقده في الحقل الجنوبي وتابعته “الصباح الجديد”، إن “هناك مشاريع مستقبلية بهدف رفع الطاقة الانتاجية وصولا الى ٤٥٠ الف برميل الف يوميا كمرحلة اولى واستثمار الغاز الحامضي من خلال انشاء محطة عزل الغاز بطاقة ٢٠٠ الف برميل وحفر ثمانين بئراً بالإضافة الى محطة كهرباء غازية”.

واضاف اللعيبي “من خلال هذه المشاريع ستكون هناك فرص عمل للمواطنين، مطمئنا العاملين في الحقل ان هناك اعمالا كثيرة في الحقل وسوف تسعى الشركة للمحافظة على اعمالهم والاستمرار في العمل”.

وتابع ان “الملاكات العراقية التي ستدير الحقل على استعداد لتطويره، خصوصا ان الموعد الرسمي لانسحاب شركة شل من الحقل في شهر حزيران من العام الحالي وستقوم ملاكات الشركة بتشغيل الحقل”، موضحا ان “شركة نفط البصرة حاليا تعمل على هيكلة لحقل مجنون من خلال الاستعانة بشركات استشارية لادارة المشاريع وادارة الحقل والفائدة منه تقليل الكلف بحدود ٣٠ بالمئة وتشغيل العراقيين في الحقل”.

وبين اللعيبي ان “هذه الشركات الاستشارية من جنسيات اجنبية ومنها شركة ( كي بي آر ).

إنتاجه الى مليون برميل يوميا

اما الشركات التي ستشغل الحقل فهي قيد الدراسة والتخطيط واعداد العروض”، لافتاً إلى ان “طموح شركة نفط البصرة ان تصل بانتاج حقل مجنون الى مليون برميل نفط يوميا او اكثر لأنه حقل ستراتيجي عملاق وهو حقل حدودي ويتطلب استثماره بأسرع وقت”.

جدير بالذكر ان خزين حقل مجنون في محافظة البصرة يبلغ ٤٢ مليار برميل نفط و ٤،٥ تريلون قدم مكعب من الغاز وان الانتاج الحالي له وصل الى ٢٣٥ الف برميل يوميا و٧٠ مليون قدم مكعب من الغاز يجهز الى محطة كهرباء الرميلة الغازية.