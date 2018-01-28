مدير عام الخطوط الجوية العراقية السابق يُعاقب بالسجن أربع سنوات

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلن مجلس القضاء الاعلى، أمس الأحد، أن محكمة جنح الرصافة قضت بحبس مدير عام الخطوط الجوية العراقية لمدة أربع سنوات.

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس عبد الستار بيرقدار في بيان تلقت “الصباح الجديد”، نسخة منه ان “محكمة جنح الرصافة اصدرت حكما بالحبس الشديد لمدة اربع سنوات بحق مدير عام الخطوط الجوية العراقية المتهم سامر كريم كبة”، عازيا السبب الى “اخلاله بواجباته الوظيفية”.

واضاف ان “المتهم قام بتحرير كتاب خلافاً للسياقات والتعليمات القانونية المعمول بها بتاريخ قديم يقضي بالغاء امر بتعيين موظفين بصفة عقود”، مشير الى ان “المحكمة اصدرت قرارها وفقا لأحكام المادة 330 من قانون العقوبات العراقي”.

يذكر انه سبق وان صدر بحق مدير عام الخطوط الجوية السابق سامر كريم كبة حكم بالحبس لمدة سنتين من قبل محكمة الجنايات المتخصصة بقضايا النزاهة عن جريمة عرض رشوة وفق القرار 160/ثانيا /2 لسنة 1983 المعدل.