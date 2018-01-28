إحالة مدينة الحبانية السياحية لمشروع استثماري بكلفة 25 مليون دولار

بغداد ـ الصباح الجديد:

وضعت الهيئة الوطنية للاستثمار، أمس الأحد، مدينة الحبانية السياحية ضمن أجندة المشاريع التي ستعرض للاستثمار في مؤتمر المانحين الذي سيعقد في الكويت الشهر المقبل، بكلفة تخمينية تبلغ 25 مليون دولار.

وقالت الهيئة في بيان تلقت، “الصباح الجديد”، نسخة منه، إن “العراق سيطرح خلال مؤتمر الكويت الدولي المقبل مشروع تاهيل وتطوير المدينة السياحية في الحبانية وبناء مدينة سياحية متطورة على بحيرة الرزازة كفرصة استثمارية بمساحة 16 الف دونم على ضفاف بحيرة الحبانية”.

واضافت الهيئة ان “المشروع يشمل تأهيل الفندق السياحي، والشقق السياحية وعددها 200 شقة سياحية وفق المواصفات المتطورة وبناء مدينة ألعاب متكاملة ومرسى للزوارق..

ومطاعم فخمة، وخيمة كبرى، مبينة ان بلاج البحيرة سيكون أشبه بالبلاجات العالمية السياحية، مبينة ان تكلفة المشروع ستكون بحدود 25 مليون دولار للمرحلة الأولى”.

وتابعت “في النية توسيع نشاط المدينة السياحية ثقافيا وإعلاميا، لتغدو مدينة سياحية وثقافية في آن واحد، وتكون قبلة لكل المهرجانات الثقافية والفنية التي ستقوم لاحقا، عبر توفير كل المناخات الملائمة لذلك، على مدار السنة وليس في شهور النشاط السياحي القصيرة، ولأجل ذلك فإن خطة التأهيل تشمل إقامة مسارح مغلقة ومفتوحة وقاعات وبيوت للضيافة وصالات سينما حديثة، إلى جانب إقامة مدينة إعلامية ونصب محطات فضائية أيضا”.

ومن المقرر ان يعقد المؤتمر الكويت الدولي للمدة من 12 الى 14 من شباط المقبل وسيخصص اليوم الاول منه لعرض الفرص الاستثمارية في العراق ، كما ستخصص الايام الاخرى لجمع مبلغ 100 مليار دولار لاعمار المدن المحررة وسيشارك في المؤتمر 70 دولة ،اضافة الى منظمات دولية منها البنك الدولي.