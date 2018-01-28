مستقبل المنطقة أساسه التنمية وبسط الأمن

العبادي لدى استقباله وفد الإعلاميين العرب:

بغداد ـ الصباح الجديد:

جدد رئيس الوزراء حيدر العبادي، دعوته الى الإعلام لإظهار الحقيقة وأن يكون دوره بمساعدة المواطنين، مشيرا الى أن العراق طرح رؤية لمستقبل المنطقة تقوم على أساس التنمية وبسط الأمن.

وقال مكتب العبادي في بيان تلقت “الصباح الجديد”، نسخة منه ان “رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي استقبل وفد الإعلاميين العرب المشارك في احتفالية بغداد عاصمة الإعلام العربي”.

واكد العبادي بعد الترحيب بالوفد “اهمية ان تكون زيارتهم للعراق انطلاقة جديدة لتغيير وجهة النظر عن العراق نحو الايجاب بعد ان مرّ البلد على مدى 50 عاما بشتى انواع الحروب والارهاب، لكنه بدأ يتعافى وهو متجه الآن نحو الإعمار والبناء”.

واضاف ان “العراقيين ورغم الصعاب قد انتصروا وكان لديهم الاستعداد للصبر والتضحية، وكلما استمر القتال ازداد اصرارهم ولذلك انتصرنا”، مجددا دعوته “للإعلام لإظهار الحقيقة وان يكون دوره في مساعدة المواطنين على الصمود لينتصروا”.

وتابع العبادي ان “العراق طرح رؤية لمستقبل المنطقة تقوم على اساس التنمية وبسط الامن بدل الخلافات والحروب، واهمية خلق امل للشباب وفتح آفاق جديدة لهم وضرورة تشابك المصالح”.

وأكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، امس الاول السبت، خلال مؤتمر “بغداد عاصمة الاعلام العربي”، أن هناك من كان لا يريد للعراقيين تحقيق النصر على تنظيم “داعش”، داعياً إلى مواجهة الإرهاب بالفكر والإعلام بعد الانتهاء من المواجهة العسكرية، فيما عدَّ سوء استخدام السلطة والموقع “فساداً”.