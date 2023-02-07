الموارد المائية: سدود البلاد لم تتأثر بالزلزال التركي وهزاته الارتدادية وتعمل بصورة طبيعية

خمس مناطق يحتمل تعرضها لهزات أرضية

بغداد – الصباح الجديد:

أكدت وزارة الموارد المائية امس الثلاثاء، أن السدود العراقية تعمل بصورة طبيعية ولم تتأثر بالزلزال الذي ضرب أجزاء من تركيا وسوريا، فيما شخص قسم الرصد الزلزالي في هيئة الانواء الجوية، خمس مناطق في البلاد يحتمل تعرضها لهزات أرضية.

وقال مدير عام الهيئة العامة للسدود والخزانات، علي راضي ثامر، في بيان إن «سد الموصل والسدود العراقية الأخرى لم تتأثر بالزلزال والهزات الارتدادية الأخرى».

وأضاف المدير العام أن «الوزارة استنفرت ملاكاتها العاملة في السدود، وأجرت الفحص البصري، وفحص لأجهزة الاستشعار المنتشرة في سد الموصل، وأظهرت عدم تأثر السدود العراقية، وبالخصوص سد الموصل بالزلزال والهزات الارتدادية».

وأكد مدير عام الهيئة «مستعدون لاستقبال أي كمية من المياه في حال ورودها خصوصاً وأن هناك فراغاً خزنياً في السدود يمكننا من التعامل مع أي موجة مياه». ، مشيرا إلى أن «المعلومات الأولية تشير إلى أن السدود في سوريا وتركيا بحالة جيدة».

واوضح ان الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا يعيد تذكيرنا بخطورة بناء السدود التركية العملاقة في هذه المنطقة. وفي الوقت الذي نعبر فيه عن الحزن والأسف لوقوع هذه الكارثة ونعزي المتضررين وذوي القتلى والمصابين بهذا المصاب الأليم نكرر الدعوة إلى القيام بكل ما هو ضروري ولازم لتفادي كارثة أكبر مستقبلا وتفادي أو التقليل من آثار أية احتمالات ممكنة لانهيار السدود في هذه المنطقة الزلزالية النشطة.

وعلى صعيد متصل شخص قسم الرصد الزلزالي في هيئة الانواء الجوية للبلاد، خمس محافظات تحتمل التعرض لهزات أرضية.

وقال مدير إعلام الهيئة عامر الجابري ان :»هيئة الرصد الزلزالي شخصت المناطق التي يمكن ان تقع فيها هزات أرضية وهي {السليمانية وديالى وخانقين وواسط وميسان} لوقوعها على الخط الزلزالي». ، وأضاف ان «كل ما يتداول في مواقع التواصل يسبب إرباكاً للمواطنين».

وأشار الجابري الى، انه «لا توجد تنبؤات في حدوث الهزات الأرضية كما هو الحال مع أحوال الطقس والأنواء الجوية»، وأكد ان «الزلازل من الكوارث الطبيعية التي لا يمكن التنبؤ بها».

يشار الى، ان بعض مدن البلاد ومنها بغداد تعرضت أمس الاول الى هزات أرضية خفيفة متأثرة بالهزات الارتدادية للزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا صباح اول أمس وعقبه آخر اقل قوة ظهر الأثنين واسفر عن الآف القتلى والجرحى وتدمير هائل للأبنية والمساكن.

وقالت مدير قسم الرصد الزلزالي في هيئة الأنواء الجوية، سميرة رضا خلف في هذا الشأن، إن «استمرار الهزات الارتدادية جاء بسبب عدم استقرار الصفائح»، مشيرة الى أن «العاصمة بغداد بعيدة عن خط الزلازل وتتأثر أحياناً في الهزات الارتدادية بشكل بسيط».