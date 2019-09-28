«الاسمنت» توقع عقدا لإنشاء معمل جديد في نينوى

بغداد _ الصباح الجديد :

أعلنت الشركة العامة للاسمنت إحدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن عن توقيع عقد مع شركة اوروبية لإنشاء معمل جديد يضاف إلى معامل الشركة ألـ 18 الموزعة في جميع أنحاء العراق.

وقال مدير عام الشركة المهندس حسين محسن الخفاجي أن شركة (سوسيداد) من الشركات العريقة والرصينة في مجال صناعة الاسمنت وتم إبرام عقد مع ممثلي الشركة متمثلين برئيس مجموعة شركات سوسيداد الاسبانية خالد يونس محمد الأمين العام لغرفة التجارة الأوروبية والوفد المرافق له، وبحضور مدراء أقسام الشركة وأعضاء مجلس الإدارة تضمن العقد إنشاء معمل متكامل يبدأ من الطحن مروراً بالحرق وصولاً بالتعبئة.

وكشف المدير العام أن قيمة العقد بلغت 220 مليون دولار وأن المعمل يتكون من خطين إنتاجيين بطاقة إنتاجية تبلغ (4000) طن يومياً ويكون تشغيل المعمل بالطريقة الجافة وبمنظومة حرق ثنائية (نفط أسود، غاز).

وأضاف المدير العام أن العقد تضمن عدة فقرات تحتوي كل الضمانات للطرفين أهمها مدة إنشاء المعمل وتشغيله خلال (30) شهراً بكامل مفاصله الإنتاجية والخدمية من مختبرات فيزياوية وكيمياوية وورش صيانة ومستوصف، إضافةً إلى البنايات الملحقة بالمعمل من مخازن وأبنية للموظفين وتأثيثها.

ولفت المدير العام الى أن ما تحقق من إنجاز لصناعة الاسمنت بتغطية حاجة السوق المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي يتطلب جهد وعمل دائم للحفاظ على هذا الإنجاز الاقتصادي الذي وفر ملايين الدولارات كانت تهدر في استيراد الاسمنت قبل عام 2016.

واشار الى أن المعمل سيتم إنشاؤه في مجمع معامل اسمنت بادوش في محافظة نينوى لسهولة تسويق المنتج لقربه من مركز المحافظة مع توفير مقالع المواد الأولية ومصفى النفط وتمت تهيئة كل الأمور والأرضية للإنشاء والبدء بالعمل بعد توفير المناخ الأمني والبيئة المناسبة والمشجعة للاستثمار واستقطاب الشركات الأجنبية العاملة في العراق بهمة قواتنا الأمنية البطلة.

وأضاف الخفاجي أن الشركة لديها 18 معملا لإنتاج الاسمنت وتنتج جميع الأنواع ومستعدة لتجهيز جميع الجهات بشتى الأنواع والكميات وبأسعار مناسبة جداً وبتجهيز مباشر في جميع معامل الشركة الموزعة في جميع أنحاء العراق.