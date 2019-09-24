ريال مدريد يعلن تفاصيل إصابة ميندي

مدريد ـ وكالات:

أصدر نادي ريال مدريد، أمس، بيانًا رسميًا حول تفاصيل الإصابة التي تعرض لها الفرنسي فيرلاند ميندي الظهير الأيسر.وبحسب البيان الرسمي، الذي نشره النادي عبر موقعه الإلكتروني، فإن ميندي خضع للفحوصات الطبية، والتي أثبتت إصابته في عضلات الساق اليسرى، وفي انتظار تطور حالته.

وعقد ميندي حسابات الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق، قبل مواجهة أوساسونا اليومالأربعاء، لا سيما مع إصابة البرازيلي مارسيلو.ومن المتوقع أن يلجأ «زيزو» إلى ناتشو فيرنانديز في مركز الظهير الأيسر في مباراة اليوم، في ظل النقص العددي في هذا المركز.