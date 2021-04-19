مان يونايتد يضرب بيرنلي بثلاثية في إنجلترا .. وأتلتيكو يؤمن صدارة الليجا

رقم تاريخي في الدوري الإيطالي

العواصم ـ وكالات:

نجح مانشستر يونايتد في خطف انتصار متأخر على حساب ضيفه بيرنلي بنتيجة (3-1)، على ملعب أولد ترافورد، ضمن الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.وسجل ثلاثية الشياطين الحمر، ماسون جرينوود في الدقيقتين (48- 84) وإدينسون كافاني (90)، بينما سجل هدف بيرنلي الوحيد جيمس تاركوفسكي (50).. وبتلك النتيجة، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 66 نقطة في المركز الثاني بجدول البريميرليج، في حين تجمد رصيد بيرنلي عند 33 نقطة في المركز الـ17.

ونجا آرسنال من الخسارة على أرضه أمام ضيفه فولهام، ليتعادل معه (1-1)، وسجل جوش ماجا هدف فولهام من ركلة جزاء في الدقيقة 59، فيما أحرز إيدي نكيتياه هدف آرسنال في الدقيقة 90+7. ورفع آرسنال رصيده بهذا التعادل إلى 46 نقطة في المركز التاسع، فيما ارتفع رصيد فولهام المهدد بالهبوط، إلى 27 نقطة في المركز الثامن عشر.

وفي إسبانيا، لم يظهر لاعبو أتلتيكو مدريد أي رحمة بضيفهم إيبار من أجل تأمين صدارتهم لليجا، بعد أن دكوا شباكه بخمسة أهداف نظيفة، على ملعب واندا ميتروبوليتانو، في إطار الجولة الـ33 من الدوري.وانتظر الفريق المدريدي حتى قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق من أجل فك شفرة شباك الضيوف الباسكيين، بفضل نجم اللقاء الأرجنتيني أنخيل كوريا، الذي عاد وهز الشباك مجددا بعدها بدقيقتين.ولم ينل الهدفان من رغبة لاعبي الأتلتي في تسجيل مزيد من الأهداف، وهو ما حدث مباشرة مع بداية الشوط الثاني عندما سجل النجم البلجيكي يانيك كاراسكو الهدف الثالث في الدقيقة 49.وفي الدقيقة 54، جاء الدور على ماركوس يورنتي للمشاركة في حفلة الأهداف بإضافة الهدف الرابع، ثم عاد نفس اللاعب لتسجيل الهدف الشخصي الثاني والخامس لـ»الروخيبلانكوس» في الدقيقة 68.

وبهذا الانتصار العريض، يضرب رجال الأرجنتيني دييجو سيميوني أكثر من عصفور، أولها استعادة نغمة الانتصارات، بعد خسارة وتعادل أمام فريقي إقليم الأندلس إشبيلية وريال بيتيس على الترتيب.

كما أن أتلتيكو أمن بالنقاط الثلاث موقعه في صدارة الليجا بعد أن رفع رصيده إلى 70 نقطة، يزيد بها الفارق إلى 4 نقاط مؤقتا مع جاره ريال مدريد الذي سيحل الليلة ضيفا على خيتافي.و5 عن برشلونة الذي سيخوض مباراته ضمن الجولة أمام غرناطة يوم الخميس المقبل على ملعب (الكامب نو)، بسبب خوضه لنهائي كأس الملك أمام أتلتيك بلباو، وتوج به برباعية نظيفة مساء السبت.أما إيبار فتجددت معاناته هذا الموسم بخسارة جديدة ثالثة على التوالي، الــ16 في الموسم، ليظل قابعا في ذيل الجدول برصيد 23 نقطة ويصبح أقرب المودعين لليجا.

من جانبه، سقط ريال مدريد في فخ التعادل السلبي، أمام خيتافي، في إطار منافسات الجولة 33 من الليجا.وبهذا التعادل يرفع ريال مدريد رصيده إلى 67 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب، ويرفع خيتافي رصيده إلى 31 نقطة في المركز 15.

إلى ذلك، واصل إنتر ميلان تصدره لجدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي، بالرغم من تعادله مع نابولي بنتيجة (1-1)، في منافسات الجولة 31 من المسابقة.ورفع إنتر رصيده إلى 75 نقطة، بفارق 9 نقاط عن ميلان بالمركز الثاني برصيد 66 نقطة، في حين يحتل أتالانتا المركز الثالث برصيد 64 نقطة ثم يوفنتوس بالمركز الرابع برصيد 62 نقطة، فيما يتواجد نابولي بالمركز الخامس برصيد 60 نقطة.وذكرت شبكة «أوبتا» للإحصائيات، أن هناك 5 فرق مختلفة تمكنت من جمع 60 نقطة أو أكثر في أول 31 جولة من الموسم.وأضافت أن هذا الأمر يحدث لأول مرة في تاريخ الدوري الإيطالي.