الجوية يلاقي تراكتور اليوم والشرطة يخسر بالثلاثة في دوري أبطال آسيا

زيد وميثم يقودان مباريات في كأس الاتحاد القاري

متابعة ـ الصباح الجديد:

يلتقي فريق الجوية في الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء في مباراته الثالثة ضمن منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا بمنافسه فريق تراكتور سازي الإيراني.. وخيم التعادل السلبي على مواجهة القوة الجوية وباختكور الأوزبكي، التي أقيمت مساء السبت، في مدينة الشارقة، لحساب الجولة الثانية من المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا.. في حين يتقابل الشارقة وباختاكور في الساعة 9 مساء.

وكان الشارقة وتراكتور سازي الإيراني تعادلا من دون أهداف في الجولة الثانية .. ويتصدر الشارقة ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، ثم تراكتور سازي وله نقطتين متفوقا بفارق الاهداف عن باختاكور، في حين للجوية نقطة واحدة بالمركز الرابع الاخير.

ويتطلع الجوية في لقاء اليوم إلى تحسين موقفه في لائحة ترتيب المجموعة بقيادة مدربه الكابتن أيوب أوديشو، اذ سبق ان خسر امام الشارقة الإماراتي في مباراته الاولى ثم تعادل امام باختاكور الأوزبكي، برغم ان فريق تراكتور سازي الإيراني يمك هو الاخر مؤهلات في المنافسة والسعي إلى القفز إلى الصدارة،.

من جانبه، خسر فريق الشرطة (0-3) أمام الاستقلال الإيراني، في المباراة التي أقيمت في جدة، لحساب الجولة الثانية من المجموعة الثالثة.سجل أهداف الاستقلال، محمد نادري في الدقيقة (44)، وفرشيد إسماعيلي في الدقيقة (54)، وشيخ دياباتي في الدقيقة (65)، ليتصدر الفريق، المجموعة، برصيد 6 نقاط، فيما تذيل فريق الشرطة الترتيب بدون نقاط.

من جانب اخر، سمّت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الحكمين الدوليين (زيد ثامر وميثم خماط) لتحكيم منافسات بطولة أندية كأس الاتحاد الآسيوي.وقال رئيس لجنة الحكام في الهيأة التطبيعية، الدكتور علاء عبد القادر: إن الاتحاد تلقى إشعاراً رسمياً يفيد به باختيار الحكمين «زيد ثامر وميثم خماط» لإدارة مباريات بطولة أندية كأس الاتحاد الآسيوي في قيرغستان للفترة من 10/5/2021 إلى 21/5/2021.وأضافَ :»نتطلع بثقة إلى نجاح الحكمين في قيادة المباريات إلى بر الأمان، تأكيدا على براعة الحكم العراقي في المحافل القارية، وقدرته على التألق في المباريات الدولية».

إلى ذلك، سيطرت الفرحة الكبيرة على نجوم فريق الهلال السعودي، في أعقاب فوزهم المهم على شباب الأهلي الإماراتي 2-0، في الرياض.ورفع الهلال رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الأولى بدوري أبطال آسيا، متساويا مع استقلال طهران الإيراني.

وغرد محمد البريك صانع هدفي الفوز الليلة لجوميز وكاريلو، عبر تويتر: «الحمد لله على توفيقه. ألف مبروك يا زعماء الفوز وتحقيق النقاط الثلاث. وبإذن الله القادم أفضل».وكتب جوميز محتفيا بهدفه (الأول) بشباك شباب الأهلي، عبر إنستجرام: «آسيا حلمنا».وقال سلمان الفرج قائد الفريق الغائب للإصابة: «ألف مبروك يا زعماء، فوز مهم والقادم بإذن الله أجمل».من جانبه، قال الكولومبي جوستافو كويلار الغائب عن القائمة الآسيوية للزعيم، عبر إنستجرام: «أحسنتم شباب، اشتقت لكم».وأرفق صورة للحارس عبد الله المعيوف وقلبي الدفاع جانج هيون سو وعلي آل بليهي.أما نجم الوسط عبد الله عطيف، فقال عبر إنستجرام: «الحمد لله دائما وأبدا»، وقال محمد كنو الكلمات نفسها.

وأهدى هتان باهبري، نجم الهلال السعودي، فوز فريقه على شباب الأهلي الإماراتي، في دوري أبطال آسيا، لجماهير الزعيم، مؤكدا أنه سيعمل على نفسه أكثر.وقال باهبري، في تصريحات للقنوات الرياضية السعودية: «الحمد لله على الفوز أمام شباب الأهلي، ونهديه للجماهير الهلالية، وما زال لدينا الكثير لتقديمه لجماهيرنا».

وأضاف: «على الصعيد الشخصي، من الطبيعي أي لاعب يكون بعيدا عن رتم المباريات، حينما يشارك لن يقدم مستواه المعهود.. وسأعمل على نفسي أكثر لتقديم المستوى المنتظر، وإسعاد جماهير الزعيم بإذن الله».وختم: «بكل تأكيد، الفوز اليوم مهم، ويعطينا ثقة بأنفسنا وطموحا للفوز في المباريات القادمة، وإدخال الفرحة إلى قلوب الهلاليين».