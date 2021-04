دوري الكرة الممتاز: الزوراء يعادل الميناء والامانة يحقق الفوز على الصناعات

اللجنة الفنية تحدد شروط الاشتراك في الدورات التدريبية الآسيوية

اختتمت منافسات الجولة الثامنة والعشرين من دوري الكرة الممتاز بفوز أمانة بغداد على نادي الصناعات الكهربائية بهدفين لهدف.سجل الهدف الاول للامانة عن طريق أحمد جلال في الدقيقة الثانية، وعادل الصناعات النتيجة في الدقيقة 33 عن طريق اللاعب سيف طاهر، وعاد لاعب الامانة ليسجل الهدف الثاني له في الدقيقة 36 عن طريق نفس اللاعب احمد جلال.وبهذه النتيجة رفع امانة بغداد رصيده للنقطة 39 بالمركز التاسع وتجمد رصيد الصناعات عند النقطة 27 بالمركز الخامس عشر.وفي اللقاء الثاني الذي جمع الزوراء والميناء في ملعب الشعب الدولي ضمن المنافسات ذاتها انتهى اللقاء بالتعادل الايجابي 1-1.وسجل الزوراء عند طريق اللاعب مهدي كامل في الدقيقة السادسة من الشوط الأول، وعادل لاعب الميناء المحترف جونيور روسااند النتيجة في الدقيقة 42 من الشوط الأول، ليرفع الزوراء رصيده للنقطة 52 بالمركز الثاني، ورفع الميناء رصيده للنقطة 32 بالمركز الثاني عشر.

في حين، أكد ثائر أحمد مدرب الكرخ، أن النقاط الثلاث التي حصدها الفريق من الفوز على أربيل، منحته دفعة معنوية كبيرة للتقدم في لائحة الترتيب.وقال أحمد، «أربيل فريق مميز ويلعب كرة جميلة ولم يكن سهلا بالمرة، خصوصا أن المباراة في ملعبه».وأضاف: «تمكنا من تحقيق الفوز بالتزام اللاعبين بالواجبات المطلوبة، وحصدنا 3 نقاط مهمة ومؤثرة في المنافسة على المراكز المتقدمة».

وتابع: «هناك تنافس شرس في المراكز من السادس إلى العاشر، والفوز على أربيل منحنا فرصة المنافسة للوصول إلى المركز السادس».وختم: «المباراة المقبلة ستكون مؤجلة مع الشرطة لانشغال الأخير بدوري أبطال آسيا، وبالتالي لدينا الوقت الكافي للاستشفاء والراحة، ومن ثم التحضير للجولة 30 من الدوري».يشار إلى أن الكرخ بالفوز على أربيل، رفع رصيده إلى 36 نقطة بالمركز العاشر.

من جانب اخر، أعلنت اللجنة الفنية والتطوير في الهيأة التطبيعية آلية توزيع المقاعد للترشح في الدورات التدريبية الآسيوية التي يقيمها اتحاد الكرة مستقبلًا حسب الضوابط والتعليمات بالترشح للدورات التدريبية، وكما مبين أدناه:

أولا: المحاضرون الآسيويون فقط لدورات pro ويكون الترشيح مقعدين لا غير، ثانيا :مدربو المنتخبات الوطنية بالفئات كافة.. ثالثا: مدربو مراكز الموهبة الرياضية التابعة للاتحاد العراقي لكرة القدم.. رابعا : مدربو أندية الدرجة الممتازة.. خامسا: مدربو أندية الدرجة الأولى.. سادسا : مدربو الأكاديميات الكروية.. سابعا: مرشحو وزارة التعليم العالي.. ثامنا: مرشحو وزارة التربية.. تاسعا: مرشحو وزارتي الدفاع والداخلية (بالنسبة لدوري الفرق العسكرية).

عاشرا: لاعبو المنتخبات الوطنية وأندية الدرجة الأولى والممتازة السابقون وحسب الإضافة المذكورة أعلاه بعد حصول الموافقة من رئيس الهيئة التطبيعية.. حادي عشر: خريجو كليات التربية البدنية وعلوم الرياضة ممن هم تخصص كرة القدم حصرا.

ندرج لكم أدناه الأعداد المسموح بترشيحها للمشاركة في الدورات التدريبية الآسيوية (PRO,A ,B ,C ,D) على أن يترشح مدربٌ واحد لكل دورة تدريبية مذكورة، على أن يكون المدرب مسجلا بشكل رسمي ضمن كشوفات الاتحاد بصفة (مدرب/ مدرب مساعد/ مدرب حراس مرمى/ مدرب لياقة بدنية)، ويكون عاملا في الفريق الأول أو بقية فرق الفئات العمرية، وحسب الضوابط والتعليمات الخاصة بالترشيح للدورات التدريبية، وترفق الاستمارة الالكترونية مع جميع متطلبات الترشيح بكتاب رسمي من قبل الجهة المانحة للترشيح، وتتحمل هذه الجهة المسؤولية القانونية والإدارية في حال ذكر معلومات غير صحيحة، ولا تقبل أي استمارة ترشيح فردية وبشكل شخصي من قبل المدرب.

اولا: دورة PRO مرشح واحد لكل فئة من كل نادٍ.. ثانيا: دورة Aمرشح واحد لكل فئة من كل نادٍ.. ثالثا: دورة B مرشح واحد لكل فئة من كل نادٍ.. رابعا: دورة C مرشح واحد لكل فئة من كل نادٍ.. خامسا: دورة C مرشح واحد لكل فئة من كل نادٍ.يسمح للجهة المانحة بترشيح مدربيهم على جميع الفئات، ولكن بشرط مقعد واحد لكل فئة.