انخفاض أسعار الدولار في أسواق بغداد وأربيل

بغداد ــ الصباح الجديد:

انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، أمام الدينار العراقي، امس السبت في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كردستان.

وقال مصدر صحفي ، إن أسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 151700 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت الخميس الماضي 151850 ديناراً مقابل 100 دولاراً.

وأشار المصدر ، إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت، حيث بلغ سعر البيع 152500 دينار، بينما بلغ الشراء 150500 دينار لكل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار انخفاضاً أيضاً حيث سجل سعر البيع 151600 دينار مقابل 100 دولار، وسجل سعر الشراء 151500 دينار مقابل 100 دولار.