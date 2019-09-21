اليوم .. اختتام فعاليات اسبوع النزاهة الوطني لمكافحة الفساد

عبر كرنفالٍ من الاحتفاليات والملتقيات وورش العمل

سامي حسن

تختتم اليوم الاحد فعاليات اسبوع هيئة النزاهة الوطني لمكافحة الفساد الذي نظمته دائرة التعليم والعلاقات العامَّة في الهيئة بهدف إبراز إنجازات الأجهزة الرقابيَّة الوطنيَّة عبر كرنفالٍ من الاحتفاليات والندوات والملتقيات وورش العمل وغيرها من نشاطات التوعيَّة التي ستُقام في عموم المُؤسَّسات والوزارات ودوائر الدولة .

وكان رئيس الهيئة الدكتور صلاح نوري خلف أشار في كلمته التي القاها في حفل افتتاح فعاليات الاسبوع أشار فيها إلى أنَّ مكافحة الفساد تُعَدُّ مسؤوليَّةً مشتركةً بين الأجهزة الرقابيَّة الوطنيَّة ومُؤسَّسات الدولة الأخرى وكذلك مُنظَّمات المجتمع المدنيِّ والفعاليات المدنيَّة الآخرى .

وشدد رئيس الهيئة على ضرورة أن يفهم الجميع أن الوظيفة العامَّة «تكليفٌ وأمانةٌ وليست تشريفاً أو امتيازاً»، مُبيِّناً أنَّ من يؤمن بذلك عليه أن يُطبِّقَ ذلك عملياً على أرض الواقع كي يحتذي به الآخرون، معبرا عن أمله أن تخرج هذه الفعاليَّة السنويَّة بتوصياتٍ عمليَّـةٍ تسهم في تطوير عمل المنظومة الرقابيَّة الوطنيَّة، بعيداً عن الشعارات .

من جانبه دعا مُمثلُ مُنظَّمات المجتمع المدنيِّ عضو المجلس الأعلى لمكافحة الفساد سعيد ياسين في كلمته بالاحتفاليَّة مجلس النُّوَّاب إلى التريُّث بإقرار قانون إلغاء مكاتب المُفتِّشين العموميِّين، مُنبِّهاً إلى أنَّ تلك الخطوة ستكون مُؤشِّراً سلبياً يُؤثِّرُ في سمعة العراق الدوليَّة كونه يعد من إحدى الدول المُوقَّعة على الاتِّفاقيَّة الأمميَّة لمكافحة الفساد ، مُطالباً بضرورة وضع معايير دوليَّةٍ لقياس أداء مكاتب المُفتِّشين العموميِّين، لافتاً إلى أنَّ هناك حزمةً من القوانين التي تُسهِمُ في إنجاح جهود مكافحة الفساد يُنتظَرُ أن تُقَرُّ من قبل مجلس النُّوَّاب.

وتخلَّل وقائعَ الاحتفالية، الخاصَّة بانطلاق فعاليَّات أسبوع النزاهة الوطني الذي حمل شعار ( النزاهة ركيزة الحاضر وضمانة المستقبل) ، عرض فلمٍ تسجيليٍّ سلَّط الضوء على إجراءات الهيئة الميدانيَّة في متابعة الإنفاق العامِّ على المشاريع الخدميَّة والاستثماريَّـة، وحصر المُتلكِّئة منها، والوقوف على أسباب تلكؤها، مُوضِحاً إجراءات الهيئة الأخرى، سواءً كانت الزجريَّة التحقيقيَّة منها أو الوقائيَّة او التوعيَّة ، بعد ذلك عُرِضَ «سبوت» تلفزيونيٌّ تم خلاله شرح مفهوم النزاهة كونها مسؤوليَّةً تضامنيَّـةً تقع على عاتق الجميع من دون استثناءٍ

واختُتِمَت فعالياتُ الاحتفاليَّة بتكريم مُوظَّفي الهيئة المُتقاعدين هذا العام، وافتتاح معرضٍ فنيٍّ تضمَّن عرض لوحاتٍ وملصقات من عمل مُوظَّفي الهيئة عكست جهود الأجهزة الرقابيَّة في مكافحة الفساد، ونشر ثقافة النزاهة والشفافية والحفاظ على المال العام.

على صعيد متصل نظمت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية احتفالية بهذه المناسبة في قاعة المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية.

وقال الوكيل الاداري والقانوني لوزارة العمل المهندس فالح العامري في كلمته نيابة عن الوزير ان ايجاد بيئة مثمرة تكون اساسا لبناء مجتمع صالح ودولة قوية لا يتحقق الا بعمل متجانس لتحقيق النزاهة، لان محاربة الفساد تستدعي العمل المتكامل من جميع مفاصل الدولة بدءا من قياداتها للمضي بمحاربة هذه الظاهرة الخطرة حتى القضاء عليها.

واضاف الوكيل الاداري ان اهتمام الوزير بهذا الموضوع واضح من خلال تحقيق التعاون بين السلطة التنفيذية والرقابية للقضاء على الفساد ، مبينا ان مكاتب المفتشين دورها واضح في كشف حالات الفساد والتلاعب.

واوضح ان الوزارة سعت الى ايجاد اساليب الكترونية في التعامل لقطع كل الوسائل التي من الممكن ان تكون بوابات للفساد، وذلك من خلال جعل الوزارة الكترونية بعد انشاء قسم لتكنولوجيا المعلومات الذي سيعمل على اعداد انظمة الكترونية للوزارة تقضي على حالات التلاعب والفساد وتسهم في تقديم خدمات ذات نوعية ممتازة للمستفيدين.

من جانبه قال المفتش العام للوزارة عدنان كريم سلمان في كلمته بالمناسبة انه وعلى الرغم من تعاظم التحديات وما تبذله الحكومة في معالجة الازمات، الا ان الجهود متواصلة لشحذ الهمم وزيادة الوعي في سبيل القضاء على ظاهرة الفساد التي تشكل عائقا امام جهود التنمية، مجددا الالتزام بدعم مسيرة الحكومة في التطوير والاصلاح لتحقيق اسس التنمية في البلاد.