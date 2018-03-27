مدرب أوروجواي يعادل إنجاز ديل بوسكي وزاجالو

كافاني يقود بلاده للتتويج بكأس الصين الدولية

العواصم ـ وكالات:

حقق أوسكار تاباريز المدير الفني لمنتخب أورجواي، رقمًا مميزًا مع الألبسيليتسي، بعد تحقيقه الفوز على ويلز في نهائي كأس الصين الدولية الودية بهدف نظيف.

وكان الفوز الذي حققه منتخب أورجواي، هو رقم 87 للمدرب أوسكار تاباريز، ليعادل بذلك 3 مدربين سابقين، وهم ديل بوسكي مع إسبانيا، وزاجالو مع البرازيل وشون مع ألمانيا، وفقًا لحساب «ميستر شيب» للإحصائيات.. ويتفوق على الرباعي، المدربان سيب هيربرجر الذي حقق 94 فوزا مع المنتخب الألماني، ويواكيم لوف الذي سجل 106 انتصارات مع الماكينات أيضًا.

وقال المدير الفني لمنتخب أوروجواي أوسكار واشنطن تاباريز، في مدينة نانينج، إن فريقه سيكون «منافسا صعبا» أمام أي خصم في مونديال روسيا 2018.

واعتبر تاباريز في تصريحاته التي تعد بمثابة رسالة تحذيرية لخصوم بلاده في المونديال، أنه لا يجب الخروج بأي «تطلعات» من هذه البطولة لأنها ودية استعدادا لكأس العالم.

وصرح تاباريز «هدفنا في مونديال روسيا هو أن نكون خصما صعبا للكل، تقديم مونديال طيب يعني الفوز بالمباريات وعبور الأدوار، هذا هو ما نرغب فيه».. وأشاد المدرب بمستوى «الحدة» التي لعب بها فريقه رغما عن الإرهاق الذي ظهر في الشوط الثاني.

وتلعب أوروجواي في المجموعة الأولى بالمونديال التي تضم روسيا صاحبة الضيافة ومصر والسعودية.

وقاد المهاجم إدينسون كافاني منتخب بلاده الاوروغواي للفوز على ويلز 1-صفر الاثنين في مدينة نانينغ الصينية (جنوب)، والتتويج بكأس الصين الدولية الودية في كرة القدم.

وسجل كافاني، الهداف التاريخي لباريس سان جرمان الفرنسي، الهدف الوحيد في الدقيقة 49 من مسافة قريبة اثر تمريرة من لاعب وسط بينيارول كريستيان رودريغيز.

وهو الهدف الـ42 لكافاني في مباراته الدولية المئة معززا موقعه في المركز الثاني على لائحة الهدافين التاريخيين للاوروغواي بفارق 8 اهداف خلف الهداف التاريخي مهاجم برشلونة الاسباني لويس سواريز.. واختير كافاني أفضل لاعب في الدورة.

وهو الفوز الثاني للاوروغواي في دورة كأس الصين الدولية التي تدخل في اطار استعداداته لنهائيات كأس العالم المقررة الصيف المقبل في روسيا، بعد الاول الجمعة على تشيكيا بثنائية لسواريز وكافاني.

في المقابل، تأهلت ويلز الى المباراة النهائية للدورة بسحقها الصين المضيفة بنصف دزينة نظيفة من الاهداف، بينها ثلاثية لنجمها وريال مدريد الاسباني غاريث بايل.

وهي الخسارة الاولى للويلز في ثاني مباراة لها بقيادة مدربها الجديد نجمها وقائدها السابق راين غيغز.. وحلت تشيكيا ثالثة في الدورة بفوزها الكبير على الصين 4-1.

وبكرت الصين بالتسجيل وتحديدا في الدقيقة الخامسة عبر جياو دونغ فان، لكن تشيكيا ردت برباعية في الشوط الثاني تناوب على تسجيلها مدافع فولهام الانكليزي توماس كالاش (58) ومهاجم روما الايطالي باتريك شتشيك (59) وميكايل كرمينتشيك (62) ومدافع هوفنهايم الالماني بافل كاديرابيك (78).

ووحدها الاوروغواي بين المنتخبات الاربعة المشاركة في كأس الصين، بلغت نهائيات كأس العالم في روسيا حيث اوقعتها القرعة في المجموعة الاولى الى جانب البلد المضيف ومصر والسعودية.