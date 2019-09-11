متحف الكتروني يروج لآثار وتراث العراق

استقبل وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور عبد الأمير الحمداني، الأربعاء الماضي4/9/2019، المصور العراقي الدكتور أحمد قاسم في مكتبه بمبنى هيئة الآثار والتراث، لبحث سبل التعاون في الترويج لآثار وتراث وثقافة العراق.

وتحدث قاسم في مستهل اللقاء، عن الأعمال التي تتخصص بها شركة (فورسايز ميديا) والمتعلقة بصناعة المحتوى المرئي التفاعلي بطرق حديثة وعالية الدقة.

وقدم المصور مقترحاً بخصوص «إقامة متحف افتراضي يوفر جولة إلكترونية في أروقة المتحف تتخللها الشروح النصية والصوتية، وتوفير خدمات داخل الموقع كالحجوزات، والدراسات المفصلة المرفقة على شكل كتب إلكترونية».

وأضاف أن «شركة فورسايز ميديا تملك عدة أشكال من العروض للتعاون مع وزارة الثقافة لتنفيذ هذا المشروع»، مشيراً إلى أن «الشركة نفذت مشاريع مشابهة في سلطنة عمان، وفي محافظة كربلاء بالتعاون مع دوائر العتبات المقدسية».

بدوره أبدى الحمداني، إعجابه بالمقترح، مؤكداً «على أهمية استخدام السبل الحديثة والعصرية للترويج لتاريخ وحضارة البلاد»، محيلاً الملف إلى الدوائر المختصة لدراسته واختيار أفضل سبل التعاون بين الطرفين.

وتحدث قاسم في مستهل اللقاء، عن الأعمال التي تتخصص بها شركة (فورسايز ميديا) والمتعلقة بصناعة المحتوى المرئي التفاعلي بطرق حديثة وعالية الدقة.

وقدم المصور مقترحاً بخصوص «إقامة متحف افتراضي يوفر جولة إلكترونية في أروقة المتحف تتخللها الشروح النصية والصوتية، وتوفير خدمات داخل الموقع كالحجوزات، والدراسات المفصلة المرفقة على شكل كتب إلكترونية».

وأضاف أن «شركة فورسايز ميديا تملك عدة أشكال من العروض للتعاون مع وزارة الثقافة لتنفيذ هذا المشروع»، مشيراً إلى أن «الشركة نفذت مشاريع مشابهة في سلطنة عمان، وفي محافظة كربلاء بالتعاون مع دوائر العتبات المقدسية».

بدوره أبدى الحمداني، إعجابه بالمقترح، مؤكداً «على أهمية استخدام السبل الحديثة والعصرية للترويج لتاريخ وحضارة البلاد»، محيلاً الملف إلى الدوائر المختصة لدراسته واختيار أفضل سبل التعاون بين الطرفين.