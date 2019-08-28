انتاجية أسطول هيئة النقل في شركة توزيع المنتجات النفطية بلغت 277 مليون م3

خلال النصف الاول من العام الحالي

بغداد _ الصباح الجديد :

كشف مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية المهندس كاظم مسير ياسين بأن إنتاجية أسطول هيئة النقل في الشركة للمشتقات النفطية بلغت أكثر من 277 مليون (م3 .كم) خلال النصف الأول من العام الحالي والتي تم تحقيقها من خلال شاحنات الهيئة وأسطولها الناقل داخل محافظات البلاد.

واكد المدير العام أن حصص المحافظات من المشتقات النفطية والتي يتم نقلها بواسطة الشاحنات يتم عبر محاور وخطوط للنقل تقوم بتوزيع الكميات التي يتم نقلها الى جميع محافظات العراق على وفق آلية وخطة معدة لهذا الغرض من قبل الجهات المختصة في الشركة ، لافتا في الوقت ذاته ان عملية نقل المنتجات النفطية على وفق هذا السياق يشمل المنتجات البيضاء التي تشمل (البنزين والنفط الابيض وزيت الغاز) وكذلك المنتجات السوداء التي تشمل (ديزل . نفط خام . خليط . نفثا) إضافةً الى منتجات أخرى ( وقود الطائرات (R.T) ، الزيوت . الهيدروليك . غاز معبأ وغاز سائل فل ) .

وعن الجهود التي تبذلها هيئة النقل التي تعد أكبر هيئات شركة التوزيع أوضح مدير الهيئة صبيح عبد الله غلام أن جميع ملاكاتها المنتشرة في الأقسام والشعب والمعامل التابعة لها تبذل الكثير من الجهود المتواصلة من أجل تسهيل عملية توزيع المنتجات النفطية بكل يسر وانسيابية من خلال خبرتها في عمل الشركة ، مبيناً ان ذلك يتم على وفق خطة منتظمة يومية وشهرية وكذلك سنوية .

واضاف المدير العام أن ما حققته هيئة النقل من إنتاجية كبيرة خلال النصف الأول من هذا العام يلخص العمل المتواصل والدؤوب لملاكاتها والتي تنسب في النهاية لعمل شركة توزيع المنتجات النفطية .

يذكر ان هيئة النقل التابعة لشركة التوزيع تضم أسطولاً ضخماً يشمل أنواعاً مختلفة من الشاحنات المهيأة لأغراض نقل وايصال المشتقات النفطية الى أماكن متعددة كما تعد من كبريات الهيئات التي يتم من خلالها تنظيم وتسيير العديد من الأعمال التي تعنى بمجال توزيع تلك المنتجات فضلاً عن تعزيزها للأسطول بين فترة وأخرى بأنواع جديدة من الناقلات النفطية .