سلطة الطيران المدني : مطاراتنا جاهزة لتفويج الحجاج العراقيين

انطلاقاً لموسم الحج لهذا العام

بغداد _ الصباح الجديد :

بين مدير عام سلطة الطيران المدني العراقي علي خليل ابراهيم امس الاحد ، عن جاهزية المطارات المحلية العراقية لتفويج الحجيج العراقيين والتي من المؤمل انطلاق اولى الرحلات الجوية ابتداءاً من يوم الخميس المقبل . واكد المدير العام ان المجموع الكلي للرحلات ستكون اكثر من 100 رحلة موزعة مابين ( 80 رحلة للمدينة المنورة ) و ( 25 رحلة الى جدة ) وتفويجها سيكون من شتى المطارات المحلية العراقية وضمن توقيتات محددة . وتابع المدير العام ان هناك تنسيقا عالي المستوى مع الهيئة العليا للحج والعمرة والمطارات المحلية من اجل انجاز خطة التفويج الى الديار المقدسة للموسم الحالي 2019 .