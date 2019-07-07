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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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  • سلطة الطيران المدني : مطاراتنا جاهزة لتفويج الحجاج العراقيين

سلطة الطيران المدني : مطاراتنا جاهزة لتفويج الحجاج العراقيين

شؤون عراقية
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انطلاقاً لموسم الحج لهذا العام

بغداد _ الصباح الجديد :
بين مدير عام سلطة الطيران المدني العراقي علي خليل ابراهيم امس الاحد ، عن جاهزية المطارات المحلية العراقية لتفويج الحجيج العراقيين والتي من المؤمل انطلاق اولى الرحلات الجوية ابتداءاً من يوم الخميس المقبل . واكد المدير العام ان المجموع الكلي للرحلات ستكون اكثر من 100 رحلة موزعة مابين ( 80 رحلة للمدينة المنورة ) و ( 25 رحلة الى جدة ) وتفويجها سيكون من شتى المطارات المحلية العراقية وضمن توقيتات محددة . وتابع المدير العام ان هناك تنسيقا عالي المستوى مع الهيئة العليا للحج والعمرة والمطارات المحلية من اجل انجاز خطة التفويج الى الديار المقدسة للموسم الحالي 2019 .

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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