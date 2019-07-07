قريبا .. تسيير طائرات الناقل الوطني لمطارات أربيل والسليمانية والبصرة بشكل دوري

النقل تعيد 128 نازحا من المخيمات الى مناطقهم في ايمن الموصل

بغداد _ الصباح الجديد :

تشجيعاً لحركة النقل الداخلي جوا عبر الخطوط الجوية العراقية في البلاد، اعلن وزير النقل المهندس عبد الله لعيبي خلال تفقده مطار اربيل الدولي برفقة مدير عام الملاحة الجوية عباس ناصر ،عن قرب تسيير طائرات الناقل الوطني بين مطارات أربيل والسليمانية والبصرة بشكل دوري.

واوعز الوزير الى شركة الخطوط الجوية العراقية بوضع برنامج التسعيرة المخفضة الجديد موضع التنفيذ خلال الفترة المقبلة وباقرب وقت ممكن ، كاشفا ان نظام التسعيرة الجديد متغير ويبدأ باقل الأسعار ويكون تصاعديا مع اقتراب موعد الرحلات لتخفيف العبء عن المسافرين ، مشيراً الى ان هذه الخطوات من شأنها تشجيع النقل الداخلي جوا عبر شركة الخطوط العراقية في البلاد .

من الجدير بالذكر ان وزارة النقل تسعى لتقديم خدمات افضل تلامس حياة المواطن العراقي وان التسعيرة الجديدة ستضيف ميزات خاصة لكثيري السفر على متن الطائر الاخضر بين محافظات العراق . على صعيد اخر اعلنت الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود احدى تشكيلات وزارة النقل عن تنفيذها واجبين لنقل واعادة العائلات النازحة من مخيمات الايواء الى مناطقهم ومدنهم الاصلية ضمن جهود وزارة النقل في اللجنة العليا لاغاثة وايواء النازحين.

واكدت الشركة انه تم اخراج عدد من حافلات الشركة لاعادة اكثر من 128 نازحا من مخيمات الايواء (حسن شام الثاني ، كوك جلي ، نبي يونس ) الى مدنهم ومناطقهم الاصلية في الجانب الايمن من الموصل والخازر .

واضافت ان ملاكات الشركة ماضون في انهاء ملف النازحين واعادتهم بالسرعة الممكنة وبهمة عالية لنقل كل العائلات التي نزحت خلال العمليات العسكرية للمحافظات الامنة ومخيمات الايواء في دول الجوار واعادتهم الى مناطقهم ومدنهم الاصلية بالتنسيق المباشر مع وزارة الهجرة والمهجرين والجهات المعنية .

يذكر ان وزارة النقل والمتمثلة بالشركة العامة لنقل المسافرين والوفود تواصل جهودها وللسنة الرابعة على التوالي في خدمة ونقل واعادة النازحيين من دون اي تاخير او تلكؤ يذكر في تنفيذ الواجبات .