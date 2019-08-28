وزير التخطيط يستعرض جهود تنفيذ التعداد العام في توقيتاته المحددة

بحث ابرز التحديات التي يمكن ان تواجه الفرق العاملة

بغداد _ الصباح الجديد :

ترأس وزير التخطيط الدكتور نوري صباح الدليمي اجتماعاً موسعاً لغرفة العمليات والإدارة التنفيذية للتعداد العام للسكان والمساكن، بحضور رئيس الجهاز المركزي للإحصاء والمديرين العامين ومديري دوائر الاحصاء في المركز وجميع المحافظات.

واستعرض الاجتماع جهود تنفيذ التعداد العام في توقيتاته المحددة والإمكانات البشرية والأجهزة الذكية التي هيأتها الإدارة التنفيذية للتعداد العام للسكان والمساكن، وابرز التحديات التي يمكن ان تواجه الفرق العاملة، والسبل الكفيلة بتذليلها.

فيما أكد الدكتور نوري الدليمي ان هذا التعداد سيوفر البيانات والإحصاءات الخاصة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتقديم افضل الخدمات للمواطنين، من دون اي قيود او مخرجات اخرى غير التنمية، معرباً عن ثقته بجميع الجهود الساعية نحو توفير الظروف المناسبة لإنجاز التعداد في عموم العراق.

من جهتهم اكد الحضور استعدادهم الكامل لتنفيذ التعداد العام للسكان في ضوء خطة العمل التي اقرتها الهيئة العليا للتعداد وحسب توقيتاتها الزمنية، مشيدين في الوقت نفسه بجهود وزير التخطيط في توفير جميع الظروف المناسبة لتنفيذ التعداد.

على صعيد متصل عِقدَ في قاعة ديوان وزارة التخطيط الاجتماع الأول لقطاع الإعلام والنشر بحضور مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان الدكتور مهدي العلاق.

وهَدفَ الاجتماع إلى تعريف رؤساء وأعضاء اللجان التابعة لقطاع الإعلام والنشر بمهامهم وواجباتهم وطرح الملاحظات والمعلومات التي من شأنها التهيئة لإعداد خطة إعلامية خاصة بالتعداد.

وأستعرض مدير قطاع الإعلام والنشر عبد الزهرة الهنداوي واجبات ومهام قطاع الإعلام كل حسب اختصاصهُ وأكد بأن الإعلام هو القدم الثانية للتعداد في إشارة إلى أهمية الإعلام في عملية نجاح هذا المشروع الوطني الكبير.

من جانبه ابدى الدكتور مهدي العلاق توجيهاته عن التعداد ، مشيرا إلى إن التعداد العام للسكان أصبح عملية سهلة وأسهل بكثير من التعداد السابق لوجود مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك استعمال التابلت في عملية جمع البيانات بعد أن كانت في السنوات القديمة تملأ عن طريق الاستمارات وإن التعداد ليس فقط تعدادا سكانيا وبيانات قيدية مثلما كانت في السابق تقوم بها دائرة النفوس ، اذ أصبح له أهداف تنموية وصولا إلى خصائص السكان ،

وتحولَ التعداد من العملية الورقية إلى استعمال التابلت .

وأكد العلاق ضرورة التدرج الإعلامي في مرحلة التعداد مع ضرورة الحصول على موافقة الوزارات ودوائر الدولة بتفعيل جميع طاقاتها لغرض تنفيذ التعداد.

من جانبه شدد السيد سمير خضير هادي المدير العام التنفيذي للتعداد على أهمية الإعلام كون التعداد لا يرى النجاح إلا بوجود إعلام فاعل ومؤثر وتحليل المخاطر التي تواجه عملية التعداد، مستعرضا ميزانية التعداد المقدمة من قبل وزارة المالية وكذلك مناقشة جميع المستلزمات المطلوبة من قبل اللجان لغرض توفيرها، وقدم مقترحا بأن تكون هناك خطة تسمى خطة عمل اللجان وتتضمن خطة عدد من الأشهر مع ذكر التوقيتات والتكلفة وكل لجنة تقوم بتقديم كشف بهذا المقترح.

الى ذلك أثنى رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الدكتور ضياء عواد كاظم على دور الإعلام في عملية التعداد ، مؤكدا أيضا بان المواطنين لديهم الرغبة في إجراء التعداد مع وجوب العمل من اجل توصيل رسالة التعداد إليهم ، ومواجهة معوقات التعداد وإيصال رسالة إلى العالم بأن العراق بلد آمن ومستقر من خلال إجراء عملية التعداد السكاني .

وأضاف ان قطاع الإعلام والنشر يقع على عاتقه مهمة توثيق كل خطوات التعداد وضرورة تعريف المواطنين إلى أين وصل عن طريق الإعلام.