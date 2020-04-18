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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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العمل النيابية: رواتب الرعاية الاجتماعية خط احمر ولا يمكن المساس بها

شؤون عراقية
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بغداد- الصباح الجديد :

أكدت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في مجلس النواب، امس السبت، أن رواتب الرعاية الاجتماعية خط أحمر لايمكن المساس بها في ظل تدهور وانخفاض أسعار النفط.

وقال نائب رئيس اللجنة حسين عرب في تصريح إن “الدولة العراقية متكفلة بتأمين رواتب الرعاية الاجتماعية لجميع الشرائح المستفيدة”.

وأضاف عرب، أن “موضوع الإعانة خصص لها ٦٠٠ مليار دينار عراقي ٣٠٠ مليار تم إطلاقها خلال شهر نيسان و ٣٠٠ مليار سيتم إطلاقها في شهر ايار ضمن أولويات عمل الحكومة”.

وأشار إلى أن “رئيس الوزراء المكلف وعد بحماية رواتب الإعانة الاجتماعية وعدم المساس وقد تكفل في إيجاد خطط جديدة لزيادة الرواتب في حال تم التصويت على كابينته الوزارية”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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