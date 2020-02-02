  • الإثنين , 3 فبراير 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • رياضة
  • ميمي يواجه سبورتنغ لشبونة .. الأحد المقبل

ميمي يواجه سبورتنغ لشبونة .. الأحد المقبل

رياضة
التعليقات على ميمي يواجه سبورتنغ لشبونة .. الأحد المقبل مغلقة
339 views

بغداد ـ الصباح الجديد:
سيكون لاعبنا الدولي المحترف مهند علي، «ميمي» على موعد مع فريقه الجديد بورتيمونينسي البرتغالي في الساعة الثامنة والنصف بتوقيت بغداد مساء يوم الأحد المقبل التاسع من شهر شباط الجاري بأول ظهور عندما يلاقي فريق سبورتنغ لشبونة لحساب الجولة 20 من الدوري البرتغالي لكرة القدم.
ويتطلع فريق بورتيمونينسي بقيادة مدربه المحلي، أنتونيو فولها، لتعويض خسارته الأخيرة امام فريق تونديلا صاحب المركز التاسع بهدف سجله البرازيلي المحترف، فيليبي سامبايو.
ويقف فريق بورتيمونينسي بالمركز السابع عشر ما قبل الاخير في لائحة الدوري البرتغالي وله 14 نقطة جمعها من 19 مباراة، اذ فاز في مباراتين فقط، وتعادل في 8 مباريات وخسر 9 لقاءات، مسجلا 13 هدفا واهتزت شباكه 27 مرة.
ويتقدم في الترتيب على صاحب المركز الاخير في الترتيب فريق ديبورتيفو أفيس بفارق 5 نقاط، ويقف فريق بنفيكا بالصدارة وله 54 نقطة، يليه بورتو بـ 47 نقطة، ثم سبورتنغ لسبونة ثالث وله 32 متفوقا بفارق الاهداف على فريق فاماليكاو الذي يقف رابعا.

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة