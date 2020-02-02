ميمي يواجه سبورتنغ لشبونة .. الأحد المقبل

بغداد ـ الصباح الجديد:

سيكون لاعبنا الدولي المحترف مهند علي، «ميمي» على موعد مع فريقه الجديد بورتيمونينسي البرتغالي في الساعة الثامنة والنصف بتوقيت بغداد مساء يوم الأحد المقبل التاسع من شهر شباط الجاري بأول ظهور عندما يلاقي فريق سبورتنغ لشبونة لحساب الجولة 20 من الدوري البرتغالي لكرة القدم.

ويتطلع فريق بورتيمونينسي بقيادة مدربه المحلي، أنتونيو فولها، لتعويض خسارته الأخيرة امام فريق تونديلا صاحب المركز التاسع بهدف سجله البرازيلي المحترف، فيليبي سامبايو.

ويقف فريق بورتيمونينسي بالمركز السابع عشر ما قبل الاخير في لائحة الدوري البرتغالي وله 14 نقطة جمعها من 19 مباراة، اذ فاز في مباراتين فقط، وتعادل في 8 مباريات وخسر 9 لقاءات، مسجلا 13 هدفا واهتزت شباكه 27 مرة.

ويتقدم في الترتيب على صاحب المركز الاخير في الترتيب فريق ديبورتيفو أفيس بفارق 5 نقاط، ويقف فريق بنفيكا بالصدارة وله 54 نقطة، يليه بورتو بـ 47 نقطة، ثم سبورتنغ لسبونة ثالث وله 32 متفوقا بفارق الاهداف على فريق فاماليكاو الذي يقف رابعا.