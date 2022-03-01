الخلافات السياسية تعترض اجراء انتخابات اقليم كردستان في موعدها المحدد

اهمها انتهاء عمر المفوضية وتعديل القانون والدوائر الانتخابية

السليمانية ـ عباس اركوازي:

رغم تحديد رئيس الاقليم يوم الاول من شهر تشرين الثاني المقبل لاجراء انتخابات برلمان اقليم كردستان، الا ان القوى والاحزاب السياسية استبعدت اجراءها في ذلك الموعد نظرا لانتهاء المدة القانونية لعمر مفوضية انتخابات الاقليم. وقال المستشار في برلمان الاقليم طارق جوهر في حديث للصباح الجديد، ان انتخابات برلمان كردستان قضية وطنية ومصيرية، من الضروري اجراءها في موعدها، رغم ان الاقليم يعاني من ازمات عديدة سياسية واقتصادية واجتماعية، نتيجة استمرار الخلافات السياسية حول المناصب في بغداد وانعدام الشفافية في ايرادات ونفقات النفط والواردات المحلية والجمارك وتواصل تأخر صرف الرواتب ومشاكل الاقليم مع بغداد. واكد جوهر، ان اجراء الانتخابات يحتاج الى بيئة سياسية وامنية وقانونية واقتصادية مناسبة، فضلاً عن ان عملية الانتخابات مرتبطة بعدد من المبادئ والاسس، وفي حال عدم توفر تلك المبادئ فان العملية لن تنجح، لان الانتخابات ليست قرارا لتحديد يوم الاقتراع فحسب، بل لابد من اخذ مطالب ورغبات المجتمع والقوى السياسية المشاركة في العملية بعين الاعتبار. واوضح جوهر، ان قسماً كبيراً من القوى السياسية سواء في المعارضة كانت ام الموالاة، والمكونات الاخرى يطالبون منذ اشهر باجراء تغييرات قانونية وفنية، من اجل انجاح الانتخابات.