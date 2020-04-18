الصحة العالمية: العراق واجه كورونا بقرارات شجاعة لم تتخذها دول عظمى

بغداد- الصباح الجديد :

أشادت منظمة الصحة العالمية، امس السبت، بإجراءات البلاد وقرارات خلية الازمة في مواجهة أزمة كورونا، مؤكدا أن العراق اتخذ قرارات شجاعة لم تتخذها أميركا ودول عظمى.

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق أدهم إسماعيل في تصريحات اطلعت عليها الصباح الجديد، إن “ العراق اتخذ قرارات شجاعة وجريئة لم تتخذها دولٌ عظمى كأميركا وألمانيا عندما أغلق مجاله الجوي والحدود ولم يجامل أحداً؛ عكس إيران التي استمرت بفتح مجالها أمام الصين”.

وأشاد اسماعيل بـ”جهود الحكومة ووزارة الصحة بحجر الملامسين للمرضى والذي كان له دورٌ كبيرٌ في السيطرة على الفيروس”، مثنيا في الوقت ذاته على “جهود السلطات المحليَّة في العراق من محافظين ومسؤولين في المحافظات في احتواء الفيروس”.

وبشأن الخبر غير الدقيق الذي نشرته وكالة “رويترز” بخصوص عدد الإصابات بالعراق، أشار اسماعيل إلى أن “قناة الـ cnn قالت (لم نجد ولا دليلاً على مقالة رويترز بتزييف حقائق الأرقام في العراق للحالات المصابة).

ولفت إلى أنَّ “منظمة الصحة العالميَّة قامت بالرد على “رويترز” بأنه (كيف يمكن إخفاء مصاب بمرض تنكشف أعراضه بسهولة؟)”، مبيناً أنَّ “معظم الحالات من المصابين في العراق هم حالات متوسطة وليست شديدة والذين توفوا هم من كبار السن ممن لديهم مشكلات صحيَّة في الجهاز التنفسي أو سكري أو أمراض قلب”.