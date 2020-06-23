الكرخ يطلق اسم أحمد راضي على ملعبه

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلن مجلس إدارة الكرخ العراقي، تغيير تسمية ملعب النادي، ليحمل اسم النجم الراحل أحمد راضي.وتوفي أسطورة الكرة العراقية، أحمد راضي، الأحد، في مستشفى النعمان، بعد صراع مرير مع فيروس كورونا المستجد.

وقال شرار حيدر، رئيس الكرخ، في تصريحات صحفية، إن الإدارة قررت تسمية ملعب النادي الكائن في مدينة المنصور بالعاصمة بغداد، باسم النجم الكروي الراحل أحمد راضي.وأضاف: “تغيير اسم الملعب أقل ما تقدمه إدارة الكرخ للنجم الكبير، الذي قدم الكثير للأصفر في رحلته كلاعب وتوج معه بلقب الدوري لأكثر من مرة وحصل على لقب دوري أبطال العرب 3 مرات”.وأتم: “تسمية الملعب باسمه (راضي) ستكون جزءا من الوفاء له”.

يشار إلى أن أحمد راضي، سبق ومثّل نادي الكرخ في الفترة بين عامي 1984 و1990.