  • الثلاثاء , 23 يونيو 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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درجال يزور قاعة الشعب المغلقة ومراكز الموهبة الرياضية

رياضة
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بغداد ـ الصباح الجديد:

زار وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، قاعة الشعب المغلقة للالعاب الرياضية ومراكز الموهبة الرياضية (كرة الطاولة والجمناستك والمبارزة) في المدينة الشبابية قرب ملعب الشعب الدولي، للاطلاع على البنى التحتية، ووضع خطة لإعادة الانشطة الرياضية بعد الحصول على موافقة خلية الأزمة.

والتقى السيد الوزير خلال الزيارة رؤساء اتحادات كرة السلة حسين العميدي والجمناستك اياد نجف والمبارزة زياد حسن وامين سر اتحاد كرة الطاولة عباس وحيد، واستمع منهم لشرح عن المعوقات التي تواجه عملهم، والسبل الكفيلة لاعادة الانشطة الرياضية بعد الحصول على موافقة خلية الأزمة، والأخذ بنظر الاعتبار جميع الإجراءات الاحترازية واجبة الاتباع.

كما وجه السيد الوزير الجهات ذات العلاقة في الوزارة بضرورة تأهيل القاعة المخصصة لاتحاد الجمناستك فضلاً عن توفير كل المستلزمات الخاصة ببقية الاتحادات الرياضية والعمل المشترك على توسيع قاعدة اللعبة لكل اتحاد في مختلف محافظات العراق.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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