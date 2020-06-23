رفاق الدرب يرثون الأسطورة نورس الكرة العراقية بكلمات حزينة

الفيفا: سنتذكر أحمد راضي كواحد من أفضل اللاعبين في التاريخ

متابعة الصباح الجديد:

صدم الوسط الرياضي بخبر رحيل النجم الساحر أحمد راضي، ومن أبرز من حزنوا رفاق الدرب ممن زاملوه لاعبا وعاشوا فترة طويلة معه في أجواء البطولات.رصد التقرير التالي ردود أفعال نجوم الكرة العراقية ممن زاملوا أحمد راضي أثناء مسيرته.

صخرة الدفاع العراقية، وزير الشباب والرياضة العراقي الحالي عدنان درجال، نشر بيانا اكتسى بالحزن رغم مساعيه بالتعاون مع الجانب الأردني لتوفير طائرة خاصة لنقل الراحل قبل وفاته إلى الأردن لكن الرياح أتت بما لا تشتهي السفن.

وقال درجال في تغريدة له: بسم الله الرحمن الرحيم “يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي” صدق الله العلي العظيم

وتابع: “ببالغ الحزن والأسى ننعى رفيق الدرب ونجم الجماهير الغيور الرياضي الفذ ابن العراق أحمد راضي الذي وافاه الأجل عقب إصابته بجائحة كورونا”.

وزاد: “لا يسعنا اليوم ونحن نؤمن بقضاء الله وقدره إلا أن نعزي أنفسنا وأبناء شعبنا وجماهيرنا الرياضية وأهل الفقيد ونسأل الله العلي العظيم أن يغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا جميعا الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

اما رئيس اللجنة الأولمبية رعد حمودي الذي عاش مع أحمد راضي مدة زمنية حافلة بالإنجازات وتواصل معه أثناء مرضه، قال في تغريدة: بسم الله الرحمن الرحيم “يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي” صدق الله العلي العظيم

وتابع: “بقلوب اعتصرها الألم الصادق، وعيون ما انفكت تدمع بسخاء، تلقى الوسط الرياضي العراقي، وجماهيره الوفية نبأ رحيل اللاعب الدولي الكبير أحمد راضي إثر إصابته بفيروس كورونا”.

وزاد: “لقد أخذ الوباء مأخذه من عموم العراقيين والإنسانية أجمع ويقيناً فإن كل من رحل ترك غصّة كبيرة بقلوبنا، وقلوب أحبته وذويه لكن رحيل النجم الكبير أحمد راضي أظهر مرة أخرى المساحة الحقيقية الكبيرة والنبيلة للرياضيين في قلوب العراقيين”.

وواصل: “إننا إذ ننعى لاعباً كبيراً إنما نعزي بمرارة فقدان أخ طيب القلب، ودود الحرف، مرح اللقاء وقد خسرنا كلنا، أحمد الإنسان والموقف، فكان حزننا بين عبق الذكريات وفاجعة الفقدان”.

وأردف: “نسأل الله، المغفرة للراحل الكبير وأن ينزله جنانه الباقيات وأن يلهم أهله وأحبته وذويه جميل الصبر ونعمة النسيان، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

رئيس الاتحاد الأسبق حسين سعيد أكثر من زامل الراحل أحمد راضي وعاش معه لحظات التتويج بالألقاب مع المنتخب الوطني وكان وراء تألقه في خط الهجوم غرد قائلا: “وداعا أبا فيصل.. وداعاً أخي أحمد راضي”.

وتابع: “ببالغ الحزن والأسى نعزي أنفسنا بوفاة أخي أبا فيصل.. وأتقدم بأحر عبارات التعازي والمواساة إلى عائلة الفقيد لأخي ورفيق الدرب الكابتن أحمد راضي.. وإلى الشعب العراقي والأوساط الرياضية كافة وكل محبيه برحيله جراء إصابته بجائحة فيروس كورونا المستجد”.

وزاد: “أدعو الباري عز وجل أن يتغمد المرحوم بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

قدم الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” تعازيه للشعب العراقي بعد رحيل الأسطورة أحمد راضي.

ونشر الاتحاد الدولي عبر حسابه بموقع “تويتر” قال فيها: “خالص تعازي الاتحاد الدولي FIFA لأسرة وأصدقاء أسطورة المنتخب العراقي أحمد راضي الذي توفي اليوم الأحد عن عمر يناهز 56 عاما”.وتابع: “رحم الله اللاعب الكبير وسنتذكره دائما كواحد من أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم”.

وكان أحمد راضي قد توفي صباح اليوم في العاصمة بغداد متأثرا بتداعيات إصابته بفيروس كورونا المستجد.