في عددها الـ 20 ..” سومر السينمائي” تستذكر المخرج الراحل محمد شكري جميل

بغداد – الصباح الجديد:

في عددها الــ 20 الصّادر في شباط الجاري، تقدم مجلة “سومر السينمائي” إلى القارئ المهتمّ بالفنّ السابع محمّلة العديد من المقالات الدسمة التي تُسلّط الضوء على الحركة السينمائيّة العربيّة، والعالميّة ، ففي باب “حديث الشهر”، يتناول رئيس التحرير الفنان المخرج السينمائي المعروف نزار شهيد الفدعم، قضيّة أصبحت تشغل المجتمعات الحديثة، وهي تلك المتعلّقة بموضوع الذكاء الاصطناعي الذي يكاد يدخل كلّ شؤون ومجالات الحياة، ويُوّجه دعوة لكلّ الشعوب العربيّة لتسارع من أجل اللّحاق بالركب في هذا المجال، وهو ما يُستشفُّ من خلال عنوان مقاله “لنلحق حالنا.. العالم يتطوّر والذكاء الاصطناعي صار قوة متنامية“.

أمّا في باب “الدراسات والمقالات”، يمكن للقارئ أن يُطالع العديد من المقالات المتنوّعة، على غرار “أخلاقيات السينما” للدكتور صالح الصحن، والفيلم الموسيقي وصلته بأشكال التعبير الشعبي في السينما المصرية د. ثناء هاشم، والسينما الجزائرية الجديدة لياسين بوغازي، والتكوين في فيلم الظامئون للدكتور حمودي جاسم.

وفي باب “شاشة الناقد”، نقرأ “فتاة صغيرة.. منازلة خافتة بميدان حريات زائفة” لصباح محسن، و”ماريا” مغنية سوبرانو فقدت صوتها وعشيقها لأسامة عبد الكريم ، وأمل لهادي ياسين.

وخصّصت مجلة “سومر السينمائي” في عددها الـ 20، ملفًّا للمخرج العراقي الراحل محمد شكري جميل (1937/2025)، تحت عنوان “عرّاب السينما العراقية المخرج محمد شكري جميل”، شارك فيه عددٌ من الكتّاب، نزار شهيد الفدعم، وعلي حسين، ود. صالح الصحن، وعلاء المفرجي، ود. حارث عبود، وصباح عطوان، وقحطان جاسم جواد.