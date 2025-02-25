الحمل: ضعفك غضبك والجوزاء: ازدواجيتك

وضع عدد من خبراء الأبراج أهم نقاط الضعف التي يقع فيها أصحاب كل برج، وكانت البداية مع الحمل:

نقطة ضعفك هي غضبك وردود فعلك العنيفة. لا تلجأ إلى الصراخ، لكنك بالتأكيد لا تدع الأمور تمر دون إثبات تفوقك على الآخرين والخروج منتصرًا من الموقف. عنادك قد يكون مدمرًا أحيانًا.

اما الثور: 20 نيسان – 20 أيار

ضعفك يكمن في أنك لا تتغير أبدًا، إضافة إلى خمولك. تعيش حياتك وفق روتين محدد ومبدأ “خطوة تلو الأخرى”، ما يجعلك تفوت على نفسك الفرص. عنادك وميلك للمبالغة يجعلانك ملك الدراما. تلتزم بأمر واحد، سواء كان نمط حياة أو وظيفة، ولا تجرؤ على التقدم خطوة واحدة إلى الأمام للنمو والتطور.

لكن الجوزاء: 21 أيار – 21 حزيران

فإن نقطة ضعفك تكمن في ازدواجية شخصيتك وعشوائيتك. قد تظن أن قدرتك على التصرف بطرق مختلفة للحصول على ما تريد من نقاط القوة، لكنها ليست كذلك، فمحيطك بأكمله وعلى المدى البعيد سيعتبرك أنانيًا.

أما السرطان: 22 حزيران – 22 تموز

فأنت خجول ومزاجي، ولا يمكنك أن تنسى بسهولة، وغالبًا ما تسعى للانتقام. غيرتك من أبرز نقاط ضعفك، وهي غالبًا ما تدفعك للحديث بالسوء عن الآخرين. تعشق المال ولا تحب الإنفاق ما لم يكن الأمر يعود عليك بفائدة.