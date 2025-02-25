“حروف النور” تضيء أروقة الفنون.. معرض تشكيلي للفنان المغترب حسن المسعودي

بغداد – الصباح الجديد:

افتتح وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور أحمد فكاك البدراني، معرضا فنيا للفنان المغترب حسن المسعودي بمشاركة 100 عمل فني، وشهد المعرض الذي أقيم على قاعة الفنان فائق حسن بمقر دائرة الفنون العامة وحمل عنوان “حروف النور”، حضور السادة وكلاء الوزارة وعدد من المديرين العامين.

وقال السيد الوزير خلال الافتتاح، إن “الخط العربي يعد واحدا من مفاتيح الثقافة العراقية والعربية ونحن في بلادنا نعتز بهذا الإرث”، وأكد وزير الثقافة حرص الوزارة على دعم كل المبادرات والمشاريع الرامية إلى الحفاظ عليه من الاندثار.

بدوره قال مدير عام الفنون، “احتضنت دائرة الفنون العامة معرضا فنيا للفنان حسن المسعودي بمشاركة 100 عمل فني”، موضحا أن المسعودي “قدم خلال المعرض الذي أقيم بالتعاون مع مؤسسة ننار للثقافة والإعلام، تجربة ركز فيها على الخط والحروف العربية وعلاقتها بمحيطها”.

يذكر أن الفنان المسعودي من مواليد النجف عام 1944 وتوجه إلى العاصمة الفرنسية باريس بعد إكمال دراسته في معهد الفنون الجميلة في بغداد وله معارض عدة في العواصم العالمية.