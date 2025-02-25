هنا الزاهد تعوض غيابها عن دراما رمضان 2025 بالمسلسلات الإذاعية

الصباح الجديد – وكالات:

قرر عددٌ من الفنانين في مصر تعويض غيابهم عن الدراما التلفزيونية في موسم مسلسلات رمضان 2025، بالتواجد في الأعمال الإذاعية، والتي طالما تحظى بمتابعة نوعاً ما، خاصةً في أوقات الذروة.

وتُعد الفنانة هنا الزاهد، واحدة من أبرز الفنانات اللواتي عوضن غيابهن بالتواجد الإذاعي؛ حيث تُشارك نور النبوي، الذي يغيب هو الآخر عن دراما رمضان لهذا العام، حيث يجتمعان في مسلسل لايت كوميدي، يحمل اسم “جوازة مشروعة”، ومن المُقرر إذاعته عبر محطة راديو 9090 يومياً طوال أيام شهر رمضان 2025، وتُعوض الفنانة مي سليم هي الأخرى غيابها عن الدراما التلفزيونية من خلال المُشاركة بالمسلسل الإذاعي “هايدي ونوفل” على راديو 9090 ايضا، الذي يضم كلّاً من: محمد نشأت، إيناس عزالدين، بمشاركة شروق محمد، دينا وشاحي، أحمد سعد، علي الطيب، إيهاب الزناتي، هبة المهدي، دنيال، وهو من تأليف هشام يحيى، ومن المُقرر إذاعته يومياً طوال شهر رمضان 2025.

وتدور أحداث مسلسل “هايدي ونوفل” حول رجلي الأعمال “عبد العزيز نوفل الحدادي” و”حسنين الخشابي”، وهما من كبار موردي الحديد والخشب لشركات المقاولات، ويسعى الاثنان لحماية ثروتهما وضمان استمرار شراكتهما التجارية عن طريق زواج ابن عبد العزيز نوفل الحدادي (نوفل)، بابنة شريكه (هايدي). ومع ذلك، فإن هايدي ونوفل لا يوافقان على هذه الخطوة ويقرران كل يوم عمل حيلة جديدة لإحباط هذه الزيجة.

ويُنافس الفنان محمد ممدوح في رمضان لهذا العام، بمسلسل إذاعي، بعدما قرر الغياب عن المسلسلات التلفزيونية؛ حيث تعاقد مؤخراً على مسلسل ميوزيكال، الذي من المُقرر إذاعته عبر محطة “إنرجي”، حيث يحمل اسم “هات وخد” تأليف مصطفى إبراهيم، وشاركه في الكتابة أحمد خالد وإخراج زهرة رامي مدير إدارة الإنتاج الدرامي في إنرجي.