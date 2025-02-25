اقتراح لاستحداث جائزة الدولة للفنون والآداب

بغداد – الصباح الجديد:

ترأس وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور أحمد فكّاك البدراني، الجلسة الثانية لاجتماع هيئة الرأي، بحضور وكلاء الوزارة ورؤساء الهيئات والمديرين العامين.

السيد الوزير شدّد على أهمية سعي تشكيلات الوزارة على تقديمِ منجزٍ ابداعيٍ وحضاري وثقافي وأدبي يواكب النهوضَ الفكري والمشروع الثقافي للوزارة.

وناقش الاجتماع مقترح استحداث جائزة بغداد للفنون والآداب في جميع الحقول الثقافية والإبداعية ليرفع إلى مجلس الوزراء لتكون جائزة على المستويين المحلي والدولي، مع احتفاظ الوزارة بخصوصيتها في إطلاق جائزتها السنوية الشاملة في الإبداع العراقي.

واكد المجتمعون على أهمية استحداث شعبة الذكاء الاصطناعي في هيئات ودوائر الوزارة لتنشيط العمل الثقافي، والإسهام في الحفاظ على التراث وتقديمه بطرق جديدة ومبتكرة، وإنشاء الأعمال الفنية والصور والمنحوتات والموسيقى، وليكون قسم تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي ضمن الهيكل الإداري لديوان الوزارة، مع السعي لبناء ملاكات متخصصة من أصحاب الذكاء والابتكار لزجهم في الدورات التفاعلية مع الجهات ذات العلاقة.