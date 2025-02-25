بغداد – طالب كريم:

مِن مقتضياتِ العملِ البحثيِّ بشكلهِ العام الاهتمام الكبيرُ بما يُقدِّمه المحقِّقون َ والباحثون حرصاً على نيلِ أعلى مراتب الرُّقيِّ والتقدِّم في مجالِ البحثِ العلميِّ ، وكان من حُسن التوفيق أن يحظى هذا الحقلُ المعرفيِّ بنخبةٍ متميزةٍ من المجلَّاتِ العلميةِ التي تعنى بنشر البحوث في تخصُّصاتٍ مختلفة من جهةٍ أخرى ، جعل الحاجة تزدادُ بل أصبحتْ الحاجةُ مُلحَّةً للحصولِ على المعارف الدقيِّة بمجالاتٍ علميةٍ متباينةٍ ، ولعلَّ امتياز عَصرَنا بسرعةِ دوران عجلة التناميِّ الفكريِّ والتطور العلمي ، ما يستدعي كل باحثٍ الحصولَ على المعلوماتِ المطلوبةِ بشكلٍ أسرعَ وأشمل وبجهدٍ أقل ؛ ليكونَ قادراً على مواكبةِ الأحداثِ والتغيِّراتِ السريعةِ .

وضمن مبادرة السيد رئيس الوزراء لدعم طباعة الكتاب

وعن سلسلة ” دراسات وتحقيق “التي تصدرها دار الشؤون الثقافية العامة في وزارة الثقافة والسياحة والآثار صدرت حديثاً كتاب ” النصوص المحققة في مجلة المورد — ١٩٧١ م — ٢٠٢٤ م “استخراج وترتيب الباحث والكاتب حيدر كاظم الجبوري،

بأربعة وعشرين جزءاً. أعتمد الباحث في استخراج النصوص المحققة على خطوات عدة:

. استخرج النصَّ الأصلي كما هو منشور من سنة ١٩٧١ — ٢٠٢٣ .

أتبع أثناء الاستخراج التسلسل الزمنيِّ. .

. الترقيمُ الموحدُ لكلِّ مجلَّدٍ من أوله إلى آخره، وهو بذلك يختلف عن الترقيم القديم.

كتابةُ مقدمةٍ تُبينُ أهمية المجلَّةِ والنصوصِ المحقَّقة فيها. .

صدرت النصوص المحققة بأربعة وعشرون مجلداً

يقع الجلد بأكثر من — ٥٠٠ —- صفحة من القطع الكبير

وطبعت ضمن مبادرة السيد رئيس الوزراء لدعم طباعة الكتاب…