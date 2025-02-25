بمشاركة دار ثقافة الأطفال.. انطلاق فعاليات البطولة العربية الأولى للحساب الذهني

بغداد – الصباح الجديد:

برعاية رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، انطلقت فعاليات البطولة العربية للحساب الذهني والذاكرة على قاعة كلية التربية الرياضية والعلوم البدنية في جامعة بغداد، التي نظمها مركز تنمية الإبداع الدولي في العراق بالتعاون مع المنظمة العربية واللجنة الوطنية العراقية للتربية والثقافة والعلوم بمشاركة عشر دول عربية.

وقد مثّل المدير العام لدار ثقافة الأطفال الدكتور اسماعيل سليمان حسن، وزارة الثقافة والسياحة والآثار في حضور فعاليات البطولة العربية الأولى التي تحتضنها بغداد تمهيداً لتكون بطولة عالمية بعد الانتصارات التي حققها أطفال العراق في هذا النوع من المسابقات العربية والدولية.

وأكد المدير العام أن دار ثقافة الأطفال حريصة على متابعة كل ما يتعلق بالطفولة العراقية حيثما تكون وعلى إقامة احتفالات لتكريم أطفال العراق الفائزين بالحساب الذهني في مقر الدار كما خصصت صفحات من مطبوعاتها لتوثيق هذه الإنجازات.

وضمن برامج التعاون المشترك بين دار ثقافة الأطفال في وزارة الثقافة والسياحة والآثار ونظيرتها في جمهورية إيران الإسلامية، زار وفد رسمي من الدار يرأسه معاون المدير العام للدار ثامر حمد مخلف، وذلك لتفعيل وتطوير العلاقات الثقافية بين الجانبين، ولاسيما في مجالات الفنون الدرامية والرسوم المتحركة ومسرح الطفل، واتفق الجانبان على وضع خطط رئيسة واستراتيجية للتعاون الثقافي بينهم.