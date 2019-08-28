الشباب إلى نهائي غربي آسيا والناشئة يلاقي إيران في بروفة ثانية

دوري الكرة الممتاز في 18 أيلول

بغداد ـ الصباح الجديد:

تأهل منتخبنا الشبابي بكرة القدم إلى المباراة النهائية لبطولة غربي آسيا بنسختها الأولى الجارية أحداثها في فلسطين بعد فوزه امس على نظيره الأردني بفارق ركلات الجزاء الترجيحية 4/2 بعد التعادل في الوقت الأصلي بهدف لكل منهما، وسيلعب منتخبنا الشبابي المباراة النهائي في الساعة السابعة والنصف من مساء يوم غدٍ الجمعة امام الفائز من مباراة امس بين الإمارات وفلسطين.

وسبق للمنتخب الشبابي ان خسر امام الإمارات باربعة اهداف لهدفين، قبل ان يفوز على البحرين بهدفين مقابل هدف واحد.. وتأهل وصيفا للإمارات عن المجموعة الثانية.. في حين بلغ دور نصف النهائي منتخبي الأردن وفلسطين عن المجموعة الأولى.

ويقود المنتخب الشبابي المدرب قحطان جثير، يساعده مؤيد جودي وخالد محمد صبار واحمد جمعة مدربا للياقة البدنية وحسين جبار مدربا لحراس المرمى.

في حين يواصل منتخب الناشئين معسكره التدريبي في إيران، حيث خسر منتخبنا الوطني بكرة القدم للناشئين، امام مستضيفه الايراني بهدفين دون مقابل، في اللقاء الودي الذي جرى بينهما في مدينة همدان.وتأتي المباراة الودية في اطار استعدادات منتخبنا العراقي للناشئين لتصفيات كاس اسيا.

ومن المقرر ان يخوض منتخب الناشئين مباراة ودية ثانية امام منتخب ايران اليوم الخميس الموافق 29 من الشهر الجاري قبل الدخول في تصفيات كاس اسيا المقرر ان تقام في قرغيزستان في شهر ايلول المقبل.

واوقعت قرعة تصفيات كاس اسيا متخبنا العراقي للناشئين، الى جانب منتخبات قرغيزستان والامارات ولبنان، على ان تنطلق التصفيات في الثامن عشر من شهر ايلول المقبل بمواجهة منتخب الامارات، وتختتم في الثاني والعشرين من الشهر نفسه بمواجهة اصحاب الارض.

من جانب اخر، أقيم، أمس، المؤتمر الفني لقرعة الدوري الممتاز للموسم ٢٠١٩-٢٠٢٠، والذي احتضنته قاعة المؤتمرات في مقر اتحاد الكرة، وحضر وقائع المؤتمر جميع ممثلي أندية الدوري الممتاز، فضلا عن رجال الصحافة والإعلام.

واكد رئيس لجنة المسابقات، علي جبار: ان انطلاق الدوري سيكون في الثامن عشر من الشهر المقبل، ولا مجال للتغيير او التأجيل بمباريات الموسم المقبل عكس المواسم الماضية التي جاملنا فيها الاندية كثيرا، وتحملنا ماتحملنا من عواقب وخيمة.واوضح جبار: على جميع الاندية الالتزام بمواعيد حضور اللاعبين الى المنتخبات الوطنية بحسب اللوائح، ومن يتخلف عن الحضور سيعاقب الفريق واللاعب .

واضاف جبار: القرعة شهدت غياب فريقي الطلبة والنجف بسبب الديوان والشكوى المقدمة عليهم من قبل اللاعبين والمدربين، وأمامهم ثلاثة ايّام فقط ليسددوا بما بذمتهم بغية ان يشاركوا في الدوري الممتاز، لذلك سيكون حرفا (س – ص) بدلا من اسماء الناديين قي قرعة الدوري، وفي حال اكمالهم الامور المتعلقة بأنديتهم فستجري قرعة بين الطرفين ( س – ص).

وأسفرت الجولة الاولى عن تباري كل من :اربيل- نفط الجنوب، وس- الكهرباء، والميناء- زاخو، والقاسم – النفط، ونفط الوسط- الديوانية، وبغداد- القوة الجوية ، ونفط ميسان- ص، والشرطة- الحدود، والكرخ- الصناعات، والسماوة – الزوراء.