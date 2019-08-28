اليد يطلق منافسات الأندية الممتازة في 1 تشرين الأول

بغداد ـ حسام عبد الرضا*

حدد الاتحاد المركزي لكرة اليد تاريخ الأول من شهر تشرين الاول المقبل موعدا لانطلاق الدوري الممتاز للموسم 2020-2019 .. على ان يكون اخر موعد لاستلام كتب مشاركة الأندية من قبل الاتحاد هو 2019-9-5 وفي حال عدم ارسال كتاب المشاركة سيحرم الفريق من المشاركة في الدوري وتطبيق اللوائح الخاصة .، وسيحدد الاتحاد المركزي لكرة اليد موعد الاجتماع الفني مع ممثلي الأندية بعد ارسال كتب المشاركة من قبل الأندية .. ومن المعلوم أن أندية( الشرطة والجيش والكرخ وكربلاء و ديالى والمسيب والسليمانية والفتوة والنجف والكوت وبلدية البصرة ) قد شاركت في الدوري الممتاز للموسم الماضي.

ومن جانب آخر حدد اتحاد اللعبة لكرة اليد يوم 15 أيلول المقبل موعدا لانطلاق دوري الدرجة الأولى والذي سيكون على شكل تجمعات وحسب الأندية المشاركة ..على أن يكون اخر موعد لاستلام طلبات المشاركة من قبل الاتحاد هو 2019-9-2 .

وكانت أندية( رزكاري والعلم وصلاح الدين والشباب والازدهار والعزيزية والنصر والشطرة والرفاعي والناصرية والفرات ودجلة والميمونة والزبير ) قد شاركت في دوري الدرجة الأولى للموسم الماضي.

المنسق الإعلامي لاتحاد اللعبة