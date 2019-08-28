السبت.. المركز الوطني للمصارعة ينظم بطولة بغداد للبراعم

بغداد ـ فلاح الناصر:

ينظم المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية بالمصارعة يوم السبت المقبل بطولة بغداد لفئة البراعم تحت 10 سنوات، وقال مدير المركز الوطني للمصارعة الدكتور، علي سلمان الطرفي، ان البطولة ستكون برعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور احمد رياض، موضحا ان البطولة تعد الأولى من نوعها والهدف من اقامتها تنشيط قاعدة اللعبة من اللاعبين الصغار ودعم امكاناتهم ومنحهم فرصة لاثبات حضورهم فوق البساط بشكل رسمي.

واضاف: سنقيم البطولة تحت شعار “دعوهم على البساط”، اذا يشكل دعم اللاعبين الموهوبين برياضة المصارعة التي تحتاج الدعم بشكل متواصل من جانب اقامة البطولات التنشيطية والرسمية والمعسكرات التدريبية من أجل الحصول على طاقات مؤثرة يمكن لها تحقيق التفوق في المحافل الخارجية.

وقال ان المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية في دائرة شؤون الاقاليم والمحافظات/ وزارة الشباب والرياضة، يفتح ابوابه امام جميع الأندية والمؤسسات الراغبة بالمشاركة في بطولة بغداد لفئة البراعم دعما لتفعيل هذه الفئة واقامة منافساتها، إلى جانب انب ابواب القاعة مفتوحة امام جميع الأندية لاجراء لقاءات ودية او تدريبات مشتركة مع لاعبي المركز الوطني بالمصارعة لان هذه الخطوات ترتقي بمعدل الامكانات الفنية للمصارعين الموهوبين وايضا تسهم في دعم الأندية.

من جانبه، قال عضو الملاك التدريبي للمركز الوطني بالمصارعة، قاسم حنون، ان فرق المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية أ وب ومنتدى السلام ومنتدى الصدر ونادي الجنسية سيشاركون في البطولة التي سيقام في الساعة 3 من يوم بعد غد السبت عملية وزن اللاعبين فيها، على ان تبدأ النزالات في الساعة 4، موضحا ان البطولة تقام وفقاً للقانون الدولي “حرة فقط” للاعبين أوزان “25 و28 و31 و34 و37 و41 و44 و48 و52 و60 كغم”.