اتحاد الكرة يقرر إقامة الدوري الممتاز من مرحلة واحدة

خسارة ثقيلة للشرطة أمام الشباب السعودي في كأس محمد السادس

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، إقامة الدوري الممتاز من مرحلة واحدة بسبب التظاهرات التي تشهدها البلاد.

وقال رئيس اللجنة علي جبار خلال المؤتمر الذي عقده أمس مع ممثلي الأندية في مقر الاتحاد، إن «لجنة المسابقات قررت إقامة الدوري الممتاز من مرحلة واحدة بعد التوقف الذي تعرضت له المسابقة بسبب التظاهرات».وأوضح أن «الدوري الممتاز سينطلق في الأول من شباط المقبل، في حال انتهت التظاهرات سيستمر الدوري من مرحلة واحدة وسيكون هناك هبوط للأندية».

وأضاف: «في حال استمرت التظاهرات، ستكون المشاركة في الدوري اختيارية من دون هبوط أي نادي»، مبيناً ان «الاتحاد العراقي سيبلغ نظيره الاسيوي بالامر».

من جانب اخر، اقترب الأردن من احتضان مواجهة الشرطة والشباب والسعودي في إياب ربع النهائي دور الـ8 من البطولة العربية «كأس محمد السادس»، بدلاً من إقامة المباراة في البحرين.وقال مصدر في الاتحاد العربي إن «مباراة الإياب بين الشرطة والشباب السعودي، تم الاتفاق مبدئياً على إقامتها في البحرين».وأوضح المصدر، أن «المواجهة سيتم نقلها من البحرين إلى الأردن بطلب من نادي الشرطة»، مبيناً ان «المواجهة ستقام في الـ20 من كانون الثاني المقبل».يذكر أن مباراة الذهاب، لعبت امس وانتهت بفوز الشباب بسداسية نظيفة.

واكتسح الشباب السعودي ضيفه الشرطة العراقي بسداسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء أول أمس الإثنين في الرياض، بذهاب ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

واستطاع الشباب بقيادة مدربه الإسباني الجديد لويس جارسيا، تسجيل 4 أهداف في أول 22 دقيقة من المباراة، عن طريق الكولومبي دانيلو أسبيريا «الهدفين الأول والثاني» بتسديدتين ولا أجمل، والبرازيلي سيباستياو «الثالث» من ركلة جزاء، والأرجنتيني كريستيان جوانكا بضربة رأسية متقنة، بالدقائق 6 و8 و19 و22.وأكمل خماسية الشباب والثلاثية الشخصية دانيلو أسبيريا بعد استغلاله لخطأ دفاعي بالدقيقة 44.

وسجل بذلك أسبيريا، ثلاثيته الأولى رفقة الفريق الشبابي منذ ضمه في الانتقالات الصيفية الماضية.في الشوط الثاني، واصل الشباب سيطرته الكبيرة وضغطه الهجومي على مرمى الشرطة العراقي وأسفر ذلك عن تسجيل هدف سادس عبر سيباستياو «الثاني الشخصي الثاني» بالدقيقة 72 بعد انطلاقة ومراوغة من أسبيريا وتمريرة سحرية.

وتعرض سيباستياو للطرد بالدقيقة 76، بعد تدخل قوي على لاعب الشرطة العراقي، ولعب الشباب بعشرة لاعبين بالدقائق المتبقية، ولكن ذلك لم يؤثر على نتيجة المباراة.وبذلك حقق الشباب نتيجة مميزة ومريحة ضد الشرطة العراقي، قبل خوض مباراة الإياب بالعاصمة البحرينية المنامة في 20 كانون الثاني المقبل.