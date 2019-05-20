بطل فورمولا 1 يهدى جائزته الكبرى لطفل مريض بالسرطان

الصباح الجديد – وكالات:

أرسل كريس لويس هاميلتون، بطل سباقات سيارات فورمولا 1، كأس الجائزة الكبرى الإسبانية الذي أحرزه من قبل، الى مريض بالسرطان ضمن هدايا عديدة أرسلت إليه بحسب صور بثتها وكالة رويترز للأنباء.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن هاميلتون أرسل للطفل هاري شو المصاب بمرض سرطان العظام أكثر من هدية قيمة.

واحتوت تلك الهدايا على كأس الجائزة الكبرى، الذي تُوج به هاميلتون إضافة الى إحدى سيارات مرسيدس من التي تشارك في سباقات “فورمولا 1”. وجاءت تلك البادرة في أعقاب إطلاعه على رسالة من الطفل شو.

وعبّر شو عن امتنانه لما قام به البطل العالمي من خلال رسالة ارسلها من المستشفى قال له فيها وهو على سرير المرض “مرحبا لويس هاميلتون، حظ سعيد لك في سباق إسبانيا، وشكرا على كل تلك الهدايا، الكثير من الحب لك”، وعقب انتهاء سباق إسبانيا، قال هاميلتون “لقد أصبح هاري هو الملاك الروحي لي”.