948 مخالفة للدراما المصرية في أسبوع فقط

الصباح الجديد – وكالات:

رصدت اللجنة التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المعنية بالرقابة على الدراما التلفزيونية بمصر، نحو ألف مخالفة في الأسبوع الأول من شهر رمضان.

وتضمن تقرير اللجنة تقييما للأعمال الدرامية التي عرضت في الأسبوع الأول من شهر رمضان، عبر عدد من القنوات المحلية.

وأشار إلى رصد 948 مخالفة في 18 مسلسلا، أبرزها إيحاءات جنسية، وألفاظ مبتذلة، ومشاهد عنف، وعدم احترام القانون، وأخرى لا تحترم الهوية المصرية والعربية، ومخالفات تشوه صورة المرأة.

وحصل مسلسلا “حكايتي”، بطولة الفنانة ياسمين صبري، و”طلقة حظ”، بطولة الفنان مصطفى خاطر، على لقب أفضل عملين خاليين من المخالفات، بينما تذيل مسلسل “هوجان” القائمة، وهو من بطولة محمد عادل إمام.

وكان لمسلسل هوجان النصيب الأكبر من المخالفات التي بلغت “166 مخالفة”. ويأتي بعدها مسلسل الواد سيد الشحات بـ “135 مخالفة”. ثم مسلسل مملكة الغجر بـ “105 مخالفات”. و”89 مخالفة” رصدتها الرقابة بمسلسل قابيل. ومسلسل حدوتة مرة “67 مخالفة”. إضافة الى عدد اخر من المسلسلات.

وتواجه اللجنة التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، منذ تشكيلها نهاية 2017، انتقادات واتهاما بـ”فرض الوصاية على الفن والإبداع”، مقابل آراء مؤيدة لوضع معايير وضوابط للدراما التلفزيونية.