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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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صدور العدد 31 من مجلة بارالمبياد

رياضة
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إعلام البارالمبية:
عن قسم الإعلام في اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية صدر العدد الجديد (31 ) من مجلة بارالمبياد المتخصصة بشؤون رياضة المعاقين في العراق.
وقال رئيس تحرير المجلة هشام السلمان ان العدد تضمن تسليط الاضواء على المشاركة الجديدة للبارالمبية في دورة العاب غربي آسيا التي ستفتتح الاسبةع المقبل في الاردن، مشيرا الى ان العدد تضمن ايضا تقارير وحوارات مع ابرز الرياضيين في البارالمبية اضافة الى تقرير مهم حول اللاعب الدولي السابق يونس محمود، في حين جاء المقال الإفتتاحي للمجلة حول مدرب منتخب اسود الرافدين كاتانيتش .

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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