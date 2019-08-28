صدور العدد 31 من مجلة بارالمبياد

إعلام البارالمبية:

عن قسم الإعلام في اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية صدر العدد الجديد (31 ) من مجلة بارالمبياد المتخصصة بشؤون رياضة المعاقين في العراق.

وقال رئيس تحرير المجلة هشام السلمان ان العدد تضمن تسليط الاضواء على المشاركة الجديدة للبارالمبية في دورة العاب غربي آسيا التي ستفتتح الاسبةع المقبل في الاردن، مشيرا الى ان العدد تضمن ايضا تقارير وحوارات مع ابرز الرياضيين في البارالمبية اضافة الى تقرير مهم حول اللاعب الدولي السابق يونس محمود، في حين جاء المقال الإفتتاحي للمجلة حول مدرب منتخب اسود الرافدين كاتانيتش .