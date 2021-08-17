حمودي يبحث مشاركتي هانزو وباريس مع عدد من رؤساء الاتحادات

مضارب الطاولة العراقية تضيف ثلاثة أوسمة ببطولة العرب

إعلام اللجنة الأولمبية

إلتقى رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي ظهر أمس عدداً من رؤساء الاتحادات الرياضية الوطنية وذلك بحضور عدد من أعضاء المكتب التنفيذي.وكرّس الاجتماع الذي حضره عدد من أعضاء المكتب التنفيذي لمناقشة المشاركة الأولمبية العراقية في دورة الألعاب الآسيوية هانزو 2022 في الصين، وأولمبياد باريس 2024.وإستمع حمودي الى رؤى وأطاريح أعضاء المكتب التنفيذي وممثلي الاتحادات الحاضرين حول المشاركتين الأولمبيتين المقبلتين.

و قال حمودي ان العمل، في هذه الدورة الانتخابية، سينطوي على إشراك جميع الجهود الخيّرة من أجل تحقيق فعلي لنتائج أفضل في المشاركات الأولمبية العراقية المقبل، وأبرزها بدورة الألعاب الآسيوية وأولمبياد باريس في الأولمبياد المقبل.ولفت حمودي الى ان اللجنة الأولمبية لديها مشروع تحضيري ممنهج لاعداد الرياضيين بمراحل متتالية، وبالتعاون مع الاتحادات التي نأمل تقديمها لمناهجها التحضيرية وإحتياجتها بشكل متكامل ومدروس.

وبين أيضاً ان اللقاء سيتكرر الأسبوع المقبل، مع الاتحادات ذاتها، لتقديم متطلباتها كما ستلحقه لقاءات أخرى، مع الاتحادات المعنية الاخرى تباعاً، لوضع خطة متكاملة للمشاركة الأولمبية العراقية في دورة الألعاب الآسيوية هانزو 2022 وأولمبياد باريس 2024.وبين حمودي ان التخطيط والاهتمام المبكر والتدارس كفريق أصبحت واقع مفروض علينا جميعاً، وليست خيارات متاحة اذا ما أردنا تحقيق ذاتنا الأولمبية في المشاركات المقبلة.

هذا وقد حضر الإجتماع ، النائب الثالث لرئيس اللجنة الأولمبية الدكتور أحمد حنون وأعضاء المكتب التنفيذي جميل العبادي والدكتور إبراهيم البهادلي، رئيس إتحاد التايكواندو، وباسم محمد بالاضافة لرئيس إتحاد القوس والسهم سعد المشهداني ورئيس إتحاد الجوجستو الدكتور مخلص حسن وأمين سر إتحاد رفع الأثقال الدكتور مصطفى صالح والامين المالي لاتحاد الكراتيه علاء عبود، كما حضره أيضاً المستشار الدكتور تيرس عوديشو ومدير العلاقات الخارجية هيثم عبدالحميد.

إلى ذلك، حقق منتخب العراق بكرة الطاولة الوسام الذهبي في منافسات زوجي الرجال لفئة الشباب ضمن فعاليات البطولة العربية التي أختتمت فعالياتها أمس في العاصمة الأردنية عمان بمشاركة أثني عشر منتخباً.وعبر إتصال هاتفي أجراه مع رئيس الاتحاد، هنأ رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي الوفد العراقي مشيداً بما حققه اللاعبون وجهود إدارة الاتحاد التي أفضت لهذا التفوّق.

من جانبه قال عضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية العراقية، رئيس اتحاد اللعبة هيرده رؤوف ان فريق الزوجي العراقي المؤلف من اللاعبين غيث فاضل وأمير ثامر تفوقا في المواجهة الختامية على لاعبي منتخب قطر أحمد محمد جبار وعبد الله عبد الوهاب بنتيجة 3-0. وزاد رؤوف ان فريف الزوجي المؤلف من اللاعبين عمر اياد ومحمد زياد حصلا على الوسام النحاسي في منافسات المتقدمين، بينما حصدت اللاعبتان بارين شاخوان ونسمة مؤيد حميد الوسام النحاسي في منافسات زوجي الاناث لفئة الشبلات فيما حصد اللاعب محمد زياد الوسام النحاسي في منافسات الفردي للرجال لفئة المتقدمين.

يشار الى منتخب شباب العراق سبق وان حقق الوسام الذهبي عقب فوزه على منتخب مصر في المباراة النهائية بنتيجة 3-2 في حين احرز منتخب الأشبال للاناث المركز الثالث في البطولة العربية للعبة.