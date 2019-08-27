مجلس الأمن يعقد جلسة حول العراق وسفير روسيا يؤكد دعم بلاده تعزيز قدراته للدفاع الجوي

بغداد- الصباح الجديد:

يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء جلسة تتناول الاوضاع في العراق.

وذكر بيان لبعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)ن تلقت الصباح الجديد نسخة منه امس: “يعقد مجلس الأمن في الأمم المتحدة جلسة تتناول الأوضاع في العراق غدا الأربعاء، في تمام الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت نيويورك 5:00 مساءً بتوقيت بغداد”، وأضاف البيان ان “من المتوقع أن تقدم الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ( جينين هينيس-بلاسخارت} إحاطة بعد بدء الجلسة بقليل” .

وأشار البيان الى ان “بلاسخارت ستقدم إحاطة حول التطورات في العراق وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ( يونامي ) “.

في السياق، اكد السفير الروسي لدى بغداد ماكسيم ماكسيموف، حرصَ بلاده على دعم العراق في مجلس الأمن الدولي لزيادة قدرة الدفاعات الجوية العراقية.

وقال بيان صدر من مكتب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي تلقت الصباح الجديد نسخة منه ان ” رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل امس الثلاثاء، السفير الروسي لدى العراق ماكسيم ماكسيموف”.

واضاف ان “اللقاء بحث العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة، وتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية عبر لجان الصداقة المشتركة، فضلا عن توقيع اتفاقية حول منح سمات الدخول بين البلدين”.



وأكد الحلبوسي خلال اللقاء أن «العراق يتطلع إلى المزيد من التعاون مع روسيا، سيما في المجال الاقتصادي، ولما تمتلكه موسكو من الخبرات الفنية واللوجستية».

وذكر البيان ان السفير الروسي اكد في اللقاء، «حرصَ بلاده على دعم العراق في مجلس الأمن الدولي لزيادة قدرة الدفاعات الجوية العراقية».