حملة دولية خاصة بالمفقودين في العراق تبدا غدا وتستمر عشرة ايام

في مناسبة اليوم العالمي لهم

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلن الصليب الأحمر، اطلاق حملة خاصة بالمفقودين في العراق وذلك استذكارا لليوم العالمي للمفقودين والذي يصادف يوم 30 آب الجاري.

وجاء في بيان لبعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العراق، واطلعت عليه “الصباح الجديد “، انها تطلق الحملة إستذكارا لليوم العالمي للمفقودين والذي يصادف 30 آب من كل عام بهدف رفع الوعي حول مئات الآلاف من الأشخاص الذين فقدوا في العراق جراء النزاعات السابقة مع تسليط الضوء على معاناة أقربائهم.

وأشارت البعثة الى ان الحملة تسعى إلى الإشادة بالمفقودين ورفع الوعي لدى عامة الناس والسلطات الحكومية والجهات الفاعلة على المستوى المحلي ووسائل الاعلام حول تأثير الفقدان على العوائل والأصدقاء والمجتمعات المحلية والمجتمع بأكمله مع الحفاظ على ذكرى الأشخاص المفقودين من اجل مساعدة العوائل في عدم نسيان أحبائها إلى جانب توظيف الرأي العام والسلطات الحكومية خلف هذه القضية.

واشارت البعثة الى ان الجمهور المستهدف من الحملة هم السلطات الحكومية وعامة الناس وممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية.



وتستمر الحملة لعشرة أيام وتختتم بإنعقاد مؤتمر رفيع المستوى في بغداد في 29 آب 2019 (بدلًا عن 30 آب والذي يصادف عطلة نهاية الأسبوع) تنظمه اللجنة الدولية على نحوٍ مشترك مع مكتب رئيس الوزراء وبحضور ممثلين عن مختلف وسائل الاعلام. وقد تنظم بعض الفعاليات على مستوى البعثات الفرعية ومكاتب اللجنة الدولية في عموم العراق.

وحسب بيان البعثة فإن الحملة ستتضمن العناصر الأساسية التالية:

حملة منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي لـ 10 أيام (بضمنها هاشتاك ومنشورات على الفيسبوك) ثلاثة مقاطع فيديو (20 ثانية مدة كل فيديو) ،ورسائل نصية جماعية لمرتين (تحدد كل رسالة بـ 65 حرف كحد أقصى مع وجود مسافات فاصلة بين الكلمات) ،مقطع إذاعي (30-45 ثانية) ،مجموعة من المواد الترويجية.