العمل البرلمانية: نتحرك للقضاء على العمالة الأجنبية وتطبيق قانون 70 % و30 %

بغداد – الصباح الجديد:

اكد عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، فاضل جابر، الثلاثاء، ان لجنته تتحرك وتدعم وزارة العمل للقضاء على العمالة الاجنبية وتطبيق قانون العمل الذي ينص على ان تكون اليد العاملة في الشركات وخاصة النفطية 70% للعراقيين و30% للعمال الاجانب.

وقال جابر في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، ان “جلسات البرلمان المقبلة ستشهد تحركات لتفعيل قانون العمالة الاجنبية للحد من وجودها في العراق وتطبيق القانون بالشكل الامثل من اجل توفير فرص للعراقيين العاطلين عن العمل”.

واضاف ان “وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبد الزمان ومن خلال اللقاء به يعتزم اتخاذ اجراءات رادعة بحق الشركات التي لم تلتزم بقانون العمل وشروط الاقامة للعمالة الاجنبية”.

واوضح جابر، أن “القانون ينص على ان تكون العمالة 70% منها للعراقيين و30% للاجانب، خاصة ان هذا الجانب يجب تفعيله في الشركات النفطية العاملة في العراق، حيث تمنح الملايين من الدولارات للاجانب في حين مازال العراقي يطالب بفرصته بالعمل”.