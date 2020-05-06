  • الأربعاء , 6 مايو 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

كيفن كوستنر يتحول إلى مغن ويطرح اغنية من وحي كورونا

الصفحة الأخيرة
التعليقات على كيفن كوستنر يتحول إلى مغن ويطرح اغنية من وحي كورونا مغلقة
30 views

الصباح الجديد-متابعة:

في تحول مفاجئ أطلق الممثل العالمي كيفن كوستنر أولى أغنياته بعنوان “sun will rise again”، من وحي أجواء ​فيروس كورونا، مع انه يعد من ممثلا وموسيقيا.

وحسبما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن كيفين قدم الاغنية كنوع من رفع الروح المعنوية لمتابعيه في ظل هذه الأزمة.

وكيفن كوستنر واحد من أهم نجوم هوليوود، فهو موسيقي ومخرج وممثل ومنتج من الطراز الأول، تميّز بوسامته ومهنيته وإتقانه لكل دور لعبه، مضيفاً إليه إحساساً عالياً وصل إلى مشاهدي أفلامه، لكن يبدو ان حبه للموسيقى بدأ يأخذ مكانه في روحه وتفكيره.

يذكر انه مؤخرا اتجه عدد من نجوم هوليوود الى الغناء، لإثبات موهبتهم فيه سواء كانت تستحق ام لا، منهم النجمة كريستين ستيورات نجمة أفلام “توايلايت” التي أثبتت قدراتها على الغناء حين غنت أحد مشاهد فيلم Into the Wild. كذلك إيما ستون التي أظهرت موهبة خارقة في الغناء بعد تألقها في فيلم لا لا لاند الموسيقي مع النجم ريان جوسلنج.

جينفر لورانس أكدت امتلاكها الموهبة بعد غنائها في الجزء الأول من فيلم The Hunger Games.

وفاجأت سكارليت جوهانسن قدرتها على الغناء بعد مفاجأتها للجمهور بموهبتها في فيلم الرسوم المتحركة SING الذي أظهر موهبتها الغنائية بصورة جميلة.

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة