كيفن كوستنر يتحول إلى مغن ويطرح اغنية من وحي كورونا

الصباح الجديد-متابعة:

في تحول مفاجئ أطلق الممثل العالمي كيفن كوستنر أولى أغنياته بعنوان “sun will rise again”، من وحي أجواء ​فيروس كورونا، مع انه يعد من ممثلا وموسيقيا.

وحسبما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن كيفين قدم الاغنية كنوع من رفع الروح المعنوية لمتابعيه في ظل هذه الأزمة.

وكيفن كوستنر واحد من أهم نجوم هوليوود، فهو موسيقي ومخرج وممثل ومنتج من الطراز الأول، تميّز بوسامته ومهنيته وإتقانه لكل دور لعبه، مضيفاً إليه إحساساً عالياً وصل إلى مشاهدي أفلامه، لكن يبدو ان حبه للموسيقى بدأ يأخذ مكانه في روحه وتفكيره.

يذكر انه مؤخرا اتجه عدد من نجوم هوليوود الى الغناء، لإثبات موهبتهم فيه سواء كانت تستحق ام لا، منهم النجمة كريستين ستيورات نجمة أفلام “توايلايت” التي أثبتت قدراتها على الغناء حين غنت أحد مشاهد فيلم Into the Wild. كذلك إيما ستون التي أظهرت موهبة خارقة في الغناء بعد تألقها في فيلم لا لا لاند الموسيقي مع النجم ريان جوسلنج.

جينفر لورانس أكدت امتلاكها الموهبة بعد غنائها في الجزء الأول من فيلم The Hunger Games.

وفاجأت سكارليت جوهانسن قدرتها على الغناء بعد مفاجأتها للجمهور بموهبتها في فيلم الرسوم المتحركة SING الذي أظهر موهبتها الغنائية بصورة جميلة.