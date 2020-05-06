جولات في أنحاء العالم من المنزل

الصباح الجديد-وكالات:

مع الحجر المنزلي الوقائي من “كوفيد 19″، قدم موقع “سيدتي. نت” جولات في نقاط سياحيّة عدّة من العالم، فيما أنتم في المنزل ومن ضمن الاماكن التي يمكن للأشخاص زيارتها من البيت:

الكولوسيوم، واحد من الآثار المحفوظة جيّدًا في “روما القديمة”؛ ساحة المصارعة السابقة مصمّمة لاستيعاب أكثر من 50 ألف متفرّج، وهي واحدة من المعالم البارزة، فلا تستقيم الرحلة إلى روما بدون المرور بها.

قصر فرساي: المقرّ الرئيس للملكيّة الفرنسية حتّى الثورة الفرنسية، وهو ضخم ويستحقّ الزيارة. من قاعة المرايا المذهلة إلى حدائق القصر المشذّبة يمكن التعرّف إلى بذخ العائلة الملكيّة خلال الزيارة.

ماتشو بيتشو: يعدّ الموقع من الرموز الأكثر شهرةً في أميركا الجنوبيّة الذي يعكس حضارة شعب المايا، ومن الاماكن التي لا ينقطع عنها السياح، قبل إقفال الموقع السياحيّة للحدّ من انتشار”كوفيد_19″.

جبال قوس قزح: وتُعتبر هذه الجبال المذهلة في إطلالتها من الأماكن الجذّابة في الصين، حيث تمتاز بألوانها، من الأرجواني والأصفر والأخضر، من جرَاء آثار المعادن داخل الحجر الرملي.