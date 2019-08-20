الصحة النيابية: وزير الصحة السابق يتحمل مسؤولية الفساد في الوزارة

بغداد – الصباح الجديد:

أكد عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية عبد عون علاوي، امس الثلاثاء، أن الوزير السابق للصحة يتحمل مسؤولية الفساد في الوزارة خاصة ان هناك معلومات بشأن ملفات الفساد في الوزارة، لافتاً الى ان اجهزة مكافحة الفساد لن تستطيع القضاء على هذه الآفة بسبب عدم وجود جدية لذلك.

وقال علاوي في تصريح له ان “وزير الصحة وادارة الوزارة السابقة تتحمل مسؤولية الفساد في المبالغ التي صرفتها على شراء الادوية والاجهزة الطبية”، مبينا أن “الاموال التي استلمتها وزارة الصحة في 2019 ولم تنفذها او تصرفها على مشاريعها، تتحمل مسؤولية الحفاظ عليها وابعادها عن الفساد”.

وأضاف، أن “هناك تحقيقات في وزارة الصحة بشان شبهات الفساد، خاصة ان الموضوع تم اثارته اعلامياً وهناك بعض المعلومات بهذا الخصوص”.

واوضح ان “ العراق لا تنقصه اجهزة لمكافحة الفساد، حيث هناك رقابة مالية واجهزة نزاهة ومكاتب مفتشين عموميين في جميع الوزارات..

واضيف لها المجلس الاعلى لمكافحة الفساد، الا انها لن تتمكن من القضاء على الفساد بسبب عدم وجود جدية لمكافحة هذه الافة”.