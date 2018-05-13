صلاح يقلب الطاولة على زياش ويتوّج كأفضل لاعب أفريقي في أوروبا

لندن ـ وكالات:

توج المهاجم المصري محمد صلاح هداف نادي ليفربول والدوري الإنجليزي الممتاز كأفضل لاعب أفريقي في الدوريات الأوروبية لشهر ابريل الماضي، وذلك وفقا لنتائج استطلاع للرأي تنظمه شهرياً مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية التي تشرف أيضا على جائزة «الكرة الذهبية» كأفضل لاعب في العالم.

وكان محمد صلاح قد اختير كأفضل لاعب أفريقي في أوروبا عن أشهر كانون الثاني وشباط وآذار ، لينال اللقب الفخري للمرة الرابعة على التوالي خلال منافسات الموسم الجاري، والذي يعتبر أفضل موسم له طوال مسيرته الاحترافية بأوروبا.

وجاء فوز محمد صلاح بلقب شهر ابريل بعدما تفوق على منافسيه المغربي حكيم زياش مهاجم نادي اياكس أمستردام الهولندي والبوركينابي بيرتراند تراوري مهاجم اولمبيك ليون الفرنسي .

وحتى الساعات الأخيرة من التصويت ظل المغربي زياش متفوقاً قبل أن يقلب عليه المصري صلاح الطاولة ويفوز باللقب الشرفي بنسبة بلغت 68% ، بينما لم يحصل النجم المغربي سوى على 31% ، في حين بلغت نسبة النجم البوركينابي 1%.

ويأتي اختيار محمد صلاح كأفضل لاعب أفريقي في أوروبا لشهر نيسان ، نظير تحقيقه أفضل إنجاز بقيادته ليفربول لبلوغ الدور النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا بفوزه على نادي روما الإيطالي ليلاقي ريال مدريد الإسباني في نهائي البطولة بالعاصمة كييف.

الجدير ذكره بأن محمد صلاح اختير كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز من قبل اللاعبين والإعلاميين، إضافة إلى اقترابه من التتويج بجائزة «الحذاء الذهبي» كأحسن هداف في «البريميرليغ».