اميركا تنشئ قواعد عسكرية جديدة شمالي شرق سوريا

بعد اتفاقها مع إقليم كردستان على انشاء مثيلات فيه

الصباح الجديد ـ وكالات:

أفادت وكالة “الأناضول” الرسمية التركية، بأن الولايات المتحدة بدأت انشاء قواعد عسكرية جديدة لها بمحافظة الحسكة بغية ترسيخ تواجدها في المناطق النفطية بشمال شرق سوريا.

وذكرت الوكالة في تقرير أعدته استنادا إلى مصادر وصفتها بـ”الموثوقة”، أن الأمريكيين باشروا “على عجل” بناء قاعدة في قرية تل براك التي تبعد 40 كم عن مدينة الحسكة.

وفي إطار أعمال البناء نقلت القوات الأمريكية الأسبوع الماضي من العراق إلى تل براك الآلات ومعدات البناء عبر معبر الوليد الحدودي، حسب التقرير.

وأضافت الوكالة أن العسكريين الأمريكين رفعوا علم بلادهم في وسط تل براك فيما نفذت مروحيات عسكرية أمريكية تحليقات استطلاعية فوق المنطقة المخصصة لإنشاء القاعدة.

ونقلت “الأناضول” عن مصادرها قولها، إن أعمال البناء تستمر في الجزء الشمالي من تل براك منذ الثالث من شباط الجاري.

وأشار التقرير إلى أن الهدف من وراء بناء هذه القاعدة هو سعي الجيش الأمريكي إلى قطع الطريق أمام العسكريين الروس إلى أحد أهم مراكز إنتاج النفط في سوريا في حقل الرميلان بريف الحسكة الشمالي الشرقي.

وبالتوازي مع ذلك، بدأت القوات الأمريكية المتمركزة في محافظة دير الزور بتحويل أحد المباني في حي غويران بالحسكة إلى موقع عسكري، بهدف الرقابة على إنتاج النفط في محافظة دير الزور.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نهاية أكتوبر 2019 عن سحب قوات بلاه من منطقة عملية “نبع السلام” التركية، مؤكدا أن واشنطن تنوي الحفاظ على سيطرتها على حقول النفط في شمال شرق البلاد.

وحتى الفترة الأخيرة، كانت القوات الأمريكية موجودة في 11 قاعدة عسكرية في محافظة الحسكة والرقة ودير الزور.

ويرى مراقبون ان الهدف من انشاء هذه القواعد، اكبر من ترسيخ التواجد الأميركي في المناطق النفطية، سيما بعد الموقف المتشنج الذي ابداه العديد من أعضاء الكونغرس الأميركي عندما اعلن ترامب نيته سحب القوات الأميركية من سوريا، ويرى هؤلاء المراقبون ان الهدف الأساس من تنويع وتوزيع القواعد الأميركية في المنطقة، يكمن بالاستعداد لمواجهة كل الاحتمالات التي قد تصدر عن ايرانن إضافة الى مواجهة روسيا في المنطقة، سيما بعد ان عمدت الأخيرة الى تمتين علاقاتها في المنطقة.

وتجدر الإشارة في هذا الصدد الى ان الصباح الجديد كانت نشرت على صدر صفحتها الأولى في العدد 4343 في التاسع والعشرين من كانون الثاني الماضي، تقريرا يفيد بأن الولايات المتحدة تعتزم زيادة عدد قواتها الاستشارية والعسكرية في اقليم كردستان، وهي تخوض مفاوضات مع المسؤولين في الاقليم لانشاء قواعد عسكرية جديدة وتوسيع قواعدها السابقة.

المراقبون وحسب الوكالة المذكورة رجحوا أيضا ان الولايات المتحدة تتحسب لانشاء مواقع بديلة لبعض قواعدها في العراق والتي قد تغادرها.