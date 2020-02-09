السفارة الصينية ببغداد تؤكد سلامة جميع رعاياها العاملة في البلاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكد السفيرُ الصينيّ في بغداد تشانغ تاو، امس الاحد، ثقته بقدرة بلاده على احتواء فايروس كورونا عبر تطوير أساليب وقائية فعالة وكذلك تحديث النظام اللقاحي والصحي الذي دأبت عليه بكين منذ ظهور المرض، مشيرا الى اصدار السفارة 22 تعليما بخصوص الوقاية من كورونا.

وقال السفير تشانغ تاو في تصريحات له إن “السفارة الصينية في العراق، تولي اهتماماً بالغاً لمكافحة الفايروس والوقاية منه، ومنذ يوم 22 كانون الثاني 2020 أصدرت السفارة الصينية أكثر من 20 تعليماً وأمراً للشركات الصينية العاملة في العراق، بما فيها تعليق عمليات التناوب للعاملين الصينيين في تلك الشركات، إذ لم يأت عاملون صينيون جدد الى العراق بعد هذا التاريخ، كما أصدرنا أمراً بشأن العاملين الصينيين الذين قدموا الى العراق خلال الفترة بين 8 – 22 كانون الثاني، بالإبلاغ عن حالاتهم الصحية”.

وأضاف، “لقد أكدنا للشركات الصينية ضرورة تعزيز الاجراءات الوقائية، بما فيها تخفيض السفر داخل العراق وخارجه، وحتى الآن فإن الحالة الصحية لجميع العاملين الصينيين في العراق جيدة، ولم تسجل أي إصابة بالفايروس، كما لاحظنا أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات، بما فيها منع الوافدين من الصين لمدة 30 يوماً..



وتعليق بعض الرحلات الى الصين، ونحن نتفهم تلك الإجراءات”.

وأفاد السفير تاو، “لقد لاحظنا أن العديد من العاملين الصينيين في العراق واجهوا مشكلات وتحديات عند تعاملهم مع المؤسسة العراقية، إذ أنه وفي ظل منع دخول العاملين الصينيين الى العراق، أصبحت عملية تمديد إقامة العاملين الصينيين في العراق أمرا مهما جداً، لاسيما أن العديد من الصينيين العاملين في مختلف القطاعات الاقتصادية في العراق أصبحت تأشيرات إقامتهم على وشك الانتهاء، وهم بحاجة لتمديدها، ونأمل من الحكومة العراقية، ضمان المصالح المشروعة للعاملين الصينيين السالمين في العراق”.