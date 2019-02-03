«شباب الصدر» تنظم معرضا تشكيليا للفنان الراحل عبد سلمان البديري

بغداد ـ كريمة الركابي

برعاية وحضور النائب الاول لمجلس النواب العراقي حسن كريم الكعبي اقيم وعلى قاعة منتدى شباب الحكيم حفل تأبيني ومعرض تشكيلي للفنان الراحل عبد سلمان البديري عصر يوم السبت 2/2/2019 وبالتعاون مع مديرية شباب ورياضة مدينة الصدر حيث تضمن الحفل عزف النشيد الوطني وقراءة الفاتحة على ارواح الشهداء وروح الفنان البديري ثم كلمة للسيد النائب معزيا الاوساط الفنية لفقدهم احد رموز الفن مثنيا على القائمين على التنظيم لهذا الحفل، داعيا ان يكون هنالك ملتقى او تجمع ثقافي سيكون برعايته من اجل تبادل الرؤى والافكار فيما يسهم في الارتقاء بواقع مدينة الصدر بعدها تم عرض فلم وثائقي تضمن سيرة حياة الراحل واعماله تلاها كلمة نقدية للفنان التشكيلي الدكتور محمد الكناني رئيس قسم الفنون التشكيلية في كلية الفنون الجميلة وممثلا عن جمعية الفنانين التشكيليين.

بعدها كلمة لمدير شباب ورياضة مدينة الصدر حسام الجزائري، شاكرا الدعم المتواصل من قبل النائب الكعبي وتواصله الدؤوب مع ابناء مدينته، تضمن الحفل ايضا معرضا للفنون التشكيلية لاعمال الراحل تنوعت بين الفن الحديث والرسوم الكاريكاتيرية، حضر الحفل قائمقام الصدر2 الدكتور عبدالفتاح كاظم ومدير المجلس البلدي لقاطع الصدر كامل خنجر ومدير بلدية الشعب عادل الساعدي، وعلي عبد النبي الساعدي معاون مدير عام دائرة الكهرباء وعائلة الفنان الراحل ونخبه من المثقفين والسياسين وكانت التغطية الاعلامية حاضرة لفعاليات هذا المهرجان.

* إعلام شباب الصدر